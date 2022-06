Un giorno come tanti: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, sabato 11 giugno 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film Un giorno come tanti, pellicola del 2013, diretta da Jason Reitman, con protagonisti Kate Winslet e Josh Brolin. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Un giorno come tanti? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Frank (Josh Brolin) è ricercato dalla polizia perché è evaso di prigione: approfittando del ricovero in ospedale per essere operato di appendicite, è scappato saltando dalla finestra. Con una gamba ferita giunge ad un centro commerciale dove avvicina un ragazzino, Henry, e lo prende in ostaggio per convincere sua madre Adele (Kate Winslet) a farsi portare a casa loro, per potersi nascondere fino al giorno dopo quando partirà per il Canada.

Contrariamente alle preoccupazioni di Adele e Henry, Frank si comporta in modo gentile e rispettoso, dimostrando che non ha intenzione di far loro del male, tanto che si crea un clima di grande e inaspettata complicità. Lei che è una donna depressa e insicura a causa dei numerosi aborti spontanei avuti dopo il primogenito e della conseguente rottura con il marito, trova in Frank un uomo dolce e premuroso di cui si innamora.

Anche lui ha un passato problematico, con un figlio morto annegato e un’accusa di omicidio della moglie che lo tradiva. La convivenza forzata si trasforma in una vera relazione di famiglia dove Frank diventa il marito e il padre che è sempre mancato ad Adele ed Henry, finché decidono di fuggire con lui verso il Canada per iniziare insieme una nuova vita.

Un giorno come tanti: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Un giorno come tanti? Molti gli attori che ne prendono parte. Su tutti Kate Winslet e Josh Brolin. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Kate Winslet: Adele Wheeler

Josh Brolin: Frank Chambers

Gattlin Griffith: Henry Wheeler

Dylan Minnette: Henry Wheeler adolescente

Tobey Maguire: Henry Wheeler adulto

Clark Gregg: Gerald

J. K. Simmons: Sig. Jervis

Brooke Smith: Evelyn

James Van Der Beek: Agente Treadwell

Tom Lipinski: Frank Chambers da giovane

Maika Monroe: Mandy

Brighid Fleming: Eleanor

Trailer

Vediamo ora il trailer del film Un giorno come tanti, in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno come tanti in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 11 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.