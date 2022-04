A che ora inizia Ultima fermata: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Ultima fermata, il nuovo programma Mediaset su Canale 5? Il format ideato da Maria De Filippi andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 (circa). La messa in onda è prevista fino alle ore 00,50. La durata complessiva di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore. Ma quante puntate sono previste per Ultima fermata su Canale 5? Mediaset non ha reso noto il numero esatto delle puntate in programma. Secondo alcuni rumors dovrebbero però essere quattro: la prima mercoledì 23 marzo 2022; l’ultima mercoledì 6 aprile 2022. Di seguito la possibile programmazione:

Prima puntata: mercoledì 23 marzo 2022, ore 21,45

Seconda puntata: mercoledì 30 marzo 2022, ore 21,45

Terza puntata: mercoledì 6 aprile 2022, ore 21,45

Quarta puntata: mercoledì 13 aprile 2022, ore 21,45

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Ultima fermata, ma dove vedere le singole puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.