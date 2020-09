Ulisse, il piacere della scoperta streaming e tv: dove vedere il programma

ULISSE STREAMING TV – Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con il suo Ulisse, il piacere della scoperta, un programma che accompagna con piacere gli italiani alla scoperta delle bellezze del nostro paese. La prima puntata della nuova edizione torna in tv mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 21:25 e parte alla grande proprio dalle bellezze storiche della capitale. La nuova edizione è composta da quattro episodi. Quest’anno Alberto Angela festeggia 20 anni di divulgazione. Come ha spiegato Angela a Repubblica: “Diciamo che lo scafo prende bene l’acqua, il programma esiste e resiste perché rappresenta la curiosità della gente, fa immedesimare lo spettatore. Mi faccio le stesse domande del pubblico e ho la possibilità di approfondire un argomento per due ore, che è un grande privilegio”. Ma dove vedere il programma?

In tv

Dove vedere Ulisse, il piacere della scoperta? Il programma torna in prima tv e in prima serata su Rai 1 da mercoledì 16 settembre 2020, ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha un decoder Sky lo trova al tasto 101.

Ulisse, il piacere della scoperta, dove vedere in streaming

Chi vuole seguire Ulisse invece in diretta streaming può farlo tramite la piattaforma di RaiPlay, che consente di selezionare il canale o il programma d’interesse e seguirlo in diretta anche senza tv ma soltanto con pc, smartphone e tablet. In particolare da smartphone e tablet potete scaricare l’applicazione di RaiPlay, con la quale potete recuperare gli episodi già andati in onda grazie alla funzione on demand (questo anche dalla piattaforma streaming).

