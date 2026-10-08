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Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 8 ottobre

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

All’istituto Ataman, Asiye e Doruk si sfidano nelle elezioni per il rappresentante degli studenti e trasformano la competizione in una scommessa: se vincerà lui, Asiye dovrà cenare con lui a San Valentino; in caso contrario, Doruk la aiuterà a pulire un rifugio per animali. Nel frattempo, nell’istituto arrivano Emir, Ozge e Dora, già conosciuti dagli Eren. Ogulcan cerca di scusarsi con Emir per quanto accaduto in passato, ma il ragazzo, ancora furioso, rivela di essersi trasferito proprio per tormentare lui e Omer. Il suo rancore attira l’attenzione di Tolga, che gli propone di allearsi contro gli Eren e gli lascia intendere di aver appiccato l’incendio durante la festa di fine anno, senza accorgersi che Ruzgar sta ascoltando. Intanto Omer e Ogulcan provano a guadagnare denaro vendendo sacchetti di lavanda al mercato, ma alcuni uomini li cacciano dalla loro postazione. Anche Orhan affronta gravi difficoltà economiche e non riusce a saldare in tempo il debito con Tayfun.

La cena romantica tra Resul e Suzan viene interrotta dall’irruzione di Ayla, Akif e Nebahat. Ayla, furiosa per la loro relazione prematura, si vendica negando a Resul il divorzio e condannandolo a vivere il legame con Suzan in clandestinità. A scuola, la sfida elettorale vede Doruk puntare tutto sulla proposta di aprire un cinema, ma Kaan, per sabotarlo, suggerisce lo stesso progetto ad Asiye. Il pareggio finale costringe il preside a nominarli entrambi rappresentanti. In virtù del risultato, Asiye ottiene che Doruk l’accompagni al rifugio per animali, mentre lui riesce a portarla a cena per San Valentino. Durante l’appuntamento, Doruk propone di tornare insieme, ma Asiye, cauta, preferisce consolidare prima un rapporto di amicizia. Nel frattempo, Sengul, smemorata, si presenta a casa di Nebahat in cerca di risposte; lei, ingenuamente, la mette a lavorare con l’intento di aiutarla.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz
  • Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren
  • Halit Özgür Sarı: Kadir Eren
  • Aylin Akpınar: Emel Eren
  • Celil Nalçakan: Akif Atakul
  • Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen
  • Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul
  • Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan
  • Cüneyt Mete: Orhan Eren
  • Cihan Şimşek: Oğulcan Eren
  • Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin
  • Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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