Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 8 ottobre

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

All’istituto Ataman, Asiye e Doruk si sfidano nelle elezioni per il rappresentante degli studenti e trasformano la competizione in una scommessa: se vincerà lui, Asiye dovrà cenare con lui a San Valentino; in caso contrario, Doruk la aiuterà a pulire un rifugio per animali. Nel frattempo, nell’istituto arrivano Emir, Ozge e Dora, già conosciuti dagli Eren. Ogulcan cerca di scusarsi con Emir per quanto accaduto in passato, ma il ragazzo, ancora furioso, rivela di essersi trasferito proprio per tormentare lui e Omer. Il suo rancore attira l’attenzione di Tolga, che gli propone di allearsi contro gli Eren e gli lascia intendere di aver appiccato l’incendio durante la festa di fine anno, senza accorgersi che Ruzgar sta ascoltando. Intanto Omer e Ogulcan provano a guadagnare denaro vendendo sacchetti di lavanda al mercato, ma alcuni uomini li cacciano dalla loro postazione. Anche Orhan affronta gravi difficoltà economiche e non riusce a saldare in tempo il debito con Tayfun.

La cena romantica tra Resul e Suzan viene interrotta dall’irruzione di Ayla, Akif e Nebahat. Ayla, furiosa per la loro relazione prematura, si vendica negando a Resul il divorzio e condannandolo a vivere il legame con Suzan in clandestinità. A scuola, la sfida elettorale vede Doruk puntare tutto sulla proposta di aprire un cinema, ma Kaan, per sabotarlo, suggerisce lo stesso progetto ad Asiye. Il pareggio finale costringe il preside a nominarli entrambi rappresentanti. In virtù del risultato, Asiye ottiene che Doruk l’accompagni al rifugio per animali, mentre lui riesce a portarla a cena per San Valentino. Durante l’appuntamento, Doruk propone di tornare insieme, ma Asiye, cauta, preferisce consolidare prima un rapporto di amicizia. Nel frattempo, Sengul, smemorata, si presenta a casa di Nebahat in cerca di risposte; lei, ingenuamente, la mette a lavorare con l’intento di aiutarla.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren

Halit Özgür Sarı: Kadir Eren

Aylin Akpınar: Emel Eren

Celil Nalçakan: Akif Atakul

Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen

Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul

Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan

Cüneyt Mete: Orhan Eren

Cihan Şimşek: Oğulcan Eren

Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin

Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.