Tutto il mio folle amore streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, mercoledì 1 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tutto il mio folle amore, film italiano del 2019 diretto da Gabriele Salvatores. Il film è liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, che racconta la storia vera di Franco e Andrea Antonello, padre e figlio autistico che hanno fatto un lungo viaggio in moto in sud America. Dove vedere Tutto il mio folle amore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Tutto il mio folle amore streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi in onda sulla Rai da pc, tablet e smartphone.

Colonna sonora (musiche)

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Tutto il mio folle amore, ma qual è la colonna sonora del film? Ecco i brani presenti: