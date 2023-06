Tutti mentono: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 2

Quante puntate sono previste per Tutti mentono, la nuova serie di Rai 2 in onda da venerdì 16 giugno, in prima serata, alle 21.20? In tutto si tratta di tre puntate, in onda ogni venerdì in prima visione. Si tratta di un avvincente thriller spagnolo. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 16 giugno 2023

Seconda puntata: 23 giugno 2023

Terza puntata: 30 giugno 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Tutti mentono? Appuntamento ogni venerdì per 3 settimane dal 16 giugno. L’inizio è previsto alle ore 21.20, la fine alle 23.20. La durata è quindi di due ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv