Tutte lo vogliono: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo di Tutte lo vogliono, il film in onda questa sera, lunedì 19 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2? Il film del 2015 diretto da Alessio Maria Federici, vede come protagonisti Enrico Brignano e Vanessa Incontrada. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada: Chiara Rossi

Enrico Brignano: Orazio Mancini

Giulio Berruti: Raffaello De Angelis

Ilaria Spada: Francesca Petrini

Gianna Paola Scaffidi: Beatrice Rovatelli

Massimo Bagnato: Sé stesso

Andrea Perroni: Marco Gasparini

Giovanna Rei: Ramona Stocci

Massimiliano Vado: Alberto Bassini, lo psicologo

Alessio Manuali: Ferdinando Cafiero, l’oste

Marta Zoboli: Marta Roccasalvo

Federico Perrotta: Stefano Romanticoni, lo chef

Magdalena Grochowska: Giannina Grohskanter

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Tutte lo vogliono, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 19 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

