Tuttapposto: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Tuttapposto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 agosto 2020, su Sky Cinema 1 va in onda Tuttapposto, film del 2019 diretto da Gianni Costantino, con protagonista Roberto Lipari. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roberto è uno studente universitario che studia in un ateneo dove i docenti vendono esami, assumendo solo amici e parenti. Andando contro la sua famiglia, composta principalmente dal padre che svolge il ruolo di Magnifico Rettore dell’università, Roberto decide con i suoi amici di combattere ed eliminare questo modus operandi dei professori e realizza un’applicazione per cellulari denominata Tuttapposto, che valuta l’operato dei docenti. Di seguito il trailer del film:

Tuttapposto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tuttapposto, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roberto Lipari: Roberto

Luca Zingaretti: Ruggero Lipari

Monica Guerritore: ministro Beccaria

Paolo Sassanelli: Luigi Castellino

Sergio Friscia: Nuccio

Silvana Fallisi: Luisella Lipari

Ninni Bruschetta: Giovanni Mancuso

Gino Astorina: Matteo Lo Cicero

Francesco Russo: Pietro

Carlo Calderone: Elio

Simona Di Bella: Sonia

Maurizio Marchetti: Domenico Lipari

Viktoriya Pisotska: Irina

Maurizio Bologna: Salvatore Mancuso

Angela Di Mauro: Agata Mancuso

Gino Astorina: Matteo Lo Cicero

Barbara Gallo: Santina Riccobono

Streaming e tv

Dove vedere Tuttapposto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 agosto 2020 – su Sky Cinema 1 (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo.

Potrebbero interessarti La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata streaming e tv: dove vedere il film La mossa del cavallo: la storia vera che ha ispirato Camilleri La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata: trama, cast e streaming del film