Tutta colpa di Freud: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 21,40 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta, ispirata all’omonimo film del 2014 diretto dallo stesso Genovese e pubblicata sulla piattaforma streaming on demand Prime Video il 26 febbraio 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Nel primo episodio della seconda puntata Francesco decide di confidarsi con la Cafini ma alla festa di Chiara Leonardi, alla quale si è imbucato insieme a Matteo, ha una crisi e viene soccorso proprio dalla dottoressa. Poco dopo scopre che Sara ha invitato la madre al matrimonio e sviene cadendo nella piscina delle terme. Nel frattempo nello studio del padre Marta ha avuto modo di conoscere un avvocato del lavoro, Riccardo Della Martire, che inizia a frequentare. Nel secondo episodio di oggi di Tutta colpa di Freud, Francesco continua con le sedute dalla dottoressa Cafini. Marta intanto viene allontanata dalla facoltà e così chiede aiuto a Riccardo per fare causa a Ettore. Lo stesso giorno al matrimonio di Sara succede di tutto: Marta fa l’amore con Riccardo in auto venendo sorpresa dal padre. Emma riceve la visita di Claudio che inizialmente la rimprovera per aver sponsorizzato male dei gioielli all’evento salvo poi farle i complimenti allontanandosi dopo l’approccio tentato dalla ragazza, la sposa invece, mentre gli invitati stanno tutti ballando, si apparta con Niki baciandola e venendo beccata da Filippo che se ne va scioccato. Francesco ha capito tutto e torna a casa molto provato venendo consolato dall’amico Matteo.

Cast

Abbiamo visto la trama di Tutta colpa di Freud, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: