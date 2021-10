Tutta colpa della fata Morgana: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tutta colpa della fata Morgana, la fiction in onda stasera – 19 ottobre 2021 – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film-tv andrà in onda una sola puntata. Tutto in una sera. Il film, diretto da Matteo Oleotto e con protagonisti Nicole Grimaudo e Davide Iacopini, però fa parte di un ciclo di pellicole scelte dalla Rai dal titolo “Purché finisca bene” in onda il martedì sera.

Durata

Quanto dura (durata) Tutta colpa della fata Morgana stasera su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata della fiction – pubblicità incluse – è quindi di 2 ore e qualche minuto. Dove è stato girato (location)? Il film-tv è stato girato in Calabria, tra Scilla, Pizzo e Briatico, sul litorale calabro. Le riprese sono state effettuate nella prima metà del 2021, per concludersi a giugno scorso.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tutta colpa della fata Morgana, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 19 ottobre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite internet.