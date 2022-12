Tuo, Simon: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 5 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Tuo, Simon (Love, Simon), film del 2018 diretto da Greg Berlanti. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Non so chi sei, ma io sono qui di Becky Albertalli. Protagonista è Nick Robinson. Fanno parte del cast anche Katherine Langford, Alexandra Shipp, Miles Heizer, Logan Miller, Jennifer Garner e Josh Duhamel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il diciassettenne Simon vive tranquillamente con la sua famiglia e frequenta l’ultimo anno di un liceo vicino a casa. Trascorre il suo tempo libero con gli amici Leah, Abby e Nick. Simon, però, non ha rivelato a nessuno il suo più grande segreto: essere gay. Da un po’ di tempo intrattiene una conversazione on-line con un misterioso ragazzo gay di nome Blue, di cui si è segretamente innamorato e con cui scrive sempre, cercando di capire chi è realmente. Un giorno, si reca nella biblioteca scolastica per utilizzare un computer e continuare la sua conversazione con Blue, ma per non far leggere le mail al suo professore di matematica, chiude frettolosamente il PC e se ne va.

Martin, un suo compagno di classe, usa il computer dopo di lui e, accendendolo, si ritrova a leggere le mail di Simon, di cui fa degli screenshot. Martin ricatta quindi il ragazzo, minacciandolo di pubblicare i messaggi se non lo avesse aiutato a conquistare Abby, un’amica di Simon che però non degna Martin nemmeno di uno sguardo, dato che è innamorata di Nick. Il ragazzo accetta, avendo paura che, se le mail fossero finite on-line, Blue non gli avrebbe più scritto. Simon, intanto, continua la sua ricerca per scoprire chi sia davvero Blue. Molti indizi portano a Bram, un ragazzo della sua stessa classe, ma dopo averlo visto a una festa insieme con una ragazza, i suoi sogni si sgretolano. Leah, la migliore amica di Simon, sta inoltre cercando di fargli capire che lei prova qualcosa per lui, ma il ragazzo pensa che le sue frasi sull’amore siano riferite a Nick.

A scuola, intanto, i ragazzi stanno preparando un musical a cui lavorano anche Simon, Abby e Martin. Simon decide quindi di andare con i due compagni a un fast food per ripassare le battute. Qui incontra un cameriere suo ex compagno di classe che potrebbe essere Blue e quindi rinasce in Simon la speranza di averlo trovato. Intanto, Simon convince Leah a uscire con Nick. Qualche tempo dopo il protagonista decide di dire ad Abby della sua omosessualità, ispirato dalle parole di una mail di Blue, ma rimane colpito dal fatto che l’amica non è particolarmente sorpresa.

Tuo, Simon: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tuo, Simon, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nick Robinson: Simon Spier

Josh Duhamel: Jack Spier

Jennifer Garner: Emily Spier

Katherine Langford: Leah Burke

Alexandra Shipp: Abby Suso

Jorge Lendeborg Jr.: Nick Eisner

Keiynan Lonsdale: Abraham “Bram” Greenfeld

Miles Heizer: Cal Price

Logan Miller: Martin Addison

Talitha Bateman: Nora Spier

Tony Hale: Mr. Worth

Natasha Rothwell: Ms. Albright

Drew Starkey: Garrett Laughlin

Clark Moore: Ethan

Joey Pollari: Lyle

Mackenzie Lintz: Taylor Metternich

Streaming e tv

Dove vedere Tuo, Simon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.