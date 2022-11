Perché Tu si que vales stasera non va in onda: il motivo

Perché Tu si que vales stasera – sabato 26 novembre 2022 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il motivo è semplicissimo, nessun cambio di programma. Lo show non va in onda semplicemente perché sabato scorso è stata trasmessa l’ultima puntata di questa stagione che ha decretato il vincitore. A trionfare è stato il cantante/imitatore Marco Mingardi.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Tu si que vales 2022 non va in onda, ma dove vedere (o meglio rivedere) la finale in diretta TV e live streaming? Il talent show è andato in onda con la nuova edizione su Canale 5 a partire da sabato 17 settembre 2022, alle ore 21.25. Per seguire la diretta televisiva era necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole rivedere tutte le puntate in streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, piattaforma gratuita per gli utenti che effettuano il login e utilizzabile via desktop o tramite app. E c’è di più. Le puntate possono essere recuperate in qualsiasi momento on-demand. Di seguito la programmazione di tutte le puntate: