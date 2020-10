Tu si que vales 2020: anticipazioni ottava puntata, 31 ottobre

Stasera, sabato 31 ottobre 2020, su Canale 5 alle ore 21,25 va in onda l’ottava puntata della nuova edizione di Tu si que vales, lo show campione d’ascolti di Canale 5. Vedremo come sempre grandi esibizioni e momenti divertenti. Ai quattro giudici il compito di decidere quale performance “vale” e quale no. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata di Tu si que vales 2020 di stasera, 31 ottobre.

Tutto quello che c’è da sapere su Tu si que vales 2020

Anticipazioni e ospiti

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Tu si que vales, lo show giunto alla settima edizione con quattro giudici che dovrà nuovamente scontrarsi con Ballando con le stelle in onda sulla Rai 1. Dal Centro Titanus Elios di Roma, si esibiranno tantissimi nuovi talenti che tenteranno di scalare la vetta ottenendo l’approvazione della giuria, composta come al solito da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ruby Zerbi e Teo Mammuccari, con la partecipazione di Sabrina Ferilli che invece rappresenta la giuria popolare come l’anno scorso. La presenza dell’attrice nel ruolo di giudice popolare si è dimostrata una scelta azzeccata, confermata per il secondo anno di fila, per il rapporto divertente e complice con Maria De Filippi e per il suo carattere esuberante e autoironico, caratteristiche che hanno reso il suo ruolo sempre più amato. Ricordiamo che Tu Sì Que Vales non va in onda in diretta, essendo un programma registrato settimane prima della trasmissione. Ecco perché Gerry Scotti, risultato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni, sarà presente in studio, nonostante ora si trovi in isolamento domiciliare. Alla conduzione di Tu si que vales, come al solito, ci sarà Belen Rodriguez, accompagnata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il programma rispetta le regole anti-Covid: giurati distanziati, pubblico presente, ma è separato dai pannelli di plexiglass. In queste puntate non mancheranno neppure gli ospiti. Appuntamento dunque con l’ottava puntata per stasera, 31 ottobre 2020, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Canterville – Un fantasma per antenato: trama, cast e streaming del film Sapiens, un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 31 ottobre Ballando con le stelle 2020: le coppie (concorrenti) in gara oggi, settima puntata