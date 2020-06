A che ora esce Tredici 4 su Netflix?

Venerdì 5 giugno 2020 arriva la quarta e ultima stagione di Tredici, il ciclo si chiude e Netflix metterà un punto alle avventure degli adolescenti di Brian Yorkey, il creatore della serie che si è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Jay Asher. La storia riprenderà da dove l’avevamo lasciata, con i giovani protagonisti che proveranno a nascondere le loro verità. Ma a che ora arrivano i nuovi episodi su Netflix? E da quanti episodi è composta la stagione 4 di Tredici, nonché l’ultima?

Tredici 4, a che ora esce la nuova stagione su Netflix

L’attesissima quarta e ultima stagione di Tredici approda su Netflix venerdì 5 giugno 2020, ma da che ora? Eravamo abituati alla pubblicazione degli episodi intorno alla mezzanotte, ma da un po’ di tempo il colosso dello streaming ha modificato le proprie abitudini. Pare, infatti, che anche la quarta stagione di Tredici sarà rilasciata sulla piattaforma streaming a partire dalle ore 9:00 di mattina del 5 giugno 2020.

La quarta stagione arriva dopo circa un anno dalla messa in onda dell’ultima stagione, la terza. E, come le precedenti, anche questa quarta stagione sarà composta da 10 episodi. Tra decisioni difficili e segreti che cercano di salire a galla, questo quarto e ultimo capitolo definirà per sempre la vita dei protagonisti.

Tredici 4, come vedere la nuova stagione su Netflix

Inutile specificarlo, ma non si sa mai. Le serie di Netflix possono essere seguite soltanto in un modo: su Netflix. Chi è un fan di Tredici, troverà la serie disponibile con il nuovo capitolo (ma anche le altre tre precedenti) sulla piattaforma streaming accessibile soltanto via abbonamento. Se avete già a disposizione un abbonamento alla piattaforma allora sarà facile cercare il nome della serie tv e guardare i nuovi episodi. Chi invece non ha ancora l’abbonamento, ma vuole farlo per seguire Tredici (e, perché no, altre serie tv e film) allora potrà scegliere tra i 3 abbonamenti messi a disposizione (uno schermo, due schermi, quattro schermi).

