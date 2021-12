Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, su Rai 3 va in onda il film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, pellicola del 2017 diretta da Martin McDonagh, con protagonisti Frances McDormand e Woody Harrelson. La pellicola ha vinto due premi Oscar e quattro Golden Globe. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Tre Manifesti a Ebbing, Missouri? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Mildred Haynes ha perso sua figlia, passano mesi e la polizia non fa passi avanti nelle indagini dell’omicidio, così la donna decide di prendere in mano la situazione e punire le forze dell’ordine. Sulla strada che porta alla città, Mildred noleggia tre grandi cartelloni pubblicitari dove mostra una serie di messaggi polemici che mirano alla buona condotta del capo della polizia locale, William Willoughby, il quale proverà a far ragionare la donna. Quando poi verrà coinvolto anche il vice sceriffo Dixon, un uomo aggressivo e immaturo, la situazione degenera e la campagna di giustizia di Mildred si trasforma in una battaglia senza esclusione di colpi. (Qui la trama completa e il finale)

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: il cast del film

Il film vincitore di due premi Oscar e quattro Golden Globe vede come protagonisti Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Kerry Condon, Zeljko Ivanek e Amanda Warren. La regia di questo avvincente thriller è di Martin McDonagh. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ad interpretare la coraggiosa Mildred Haynes è Frances McDormand, mentre lo sceriffo William Willoughby è interpretato da Woody Harrelson. Sam Rockwell interpreta Jason Dixon, mentre Peter Dinklage veste i panni di James. John Hawkes interpreta Charlie, mentre Abbie Cornish è Anne. Caleb Landry Jones interpreta Red Welby, mentre Lucas Hedges è Robbie. Infine troviamo Kerry Condon, Zeljko Ivanek e Amanda Warren.

Trailer

Di seguito il trailer del film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, in onda questa sera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere Tre manifesti a Ebbing, Missouri? Il film è proposto in prima serata su Rai 3 giovedì 9 dicembre 2021, dalle ore 21:20. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo al sito di RaiPlay. Tramite pc, smartphone e tablet sarà possibile seguire la messa in onda del film. Chi vuole recuperarlo può trovarlo anche il giorno dopo su RaiPlay grazie alla sua funzione on demand.