Transporter 3: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transporter 3, film del 2008 diretto da Olivier Megaton e prodotto da Luc Besson, anche co-sceneggiatore, con protagonista Jason Statham. È il terzo episodio di una trilogia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Se si allontana dall’auto di 24 metri il bracciale esplode. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un ministro ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo senza successo. Frank si mette quindi all’inseguimento della banda di criminali che ha preso in ostaggio Valentina…

Transporter 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transporter 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Frank Martin

Natal’ja Rudakova: Valentina

François Berléand: Ispettore Tarconi

Robert Knepper: Johnson

Jeroen Krabbé: Leonid Vasilev

Alex Kobold: Leonid Vasilev

David Atrakchi: Malcom Manville

Yann Sundberg: Flag

Eriq Ebouaney: Ice

Semmy Schilt: Gigante

David Kammenos: Guidatore del Supermarket

Silvio Simac: Mighty Joe

Oscar Relier: Guidatore

Timo Dierkes: Otto

Igor Koumpan: Poliziotto ucraino

Paul Barrett: Capitano

Streaming e tv

Dove vedere Transporter 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

