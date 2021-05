Transformers – L’ultimo cavaliere: trama, cast e streaming del film

Stasera, 7 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers – L’ultimo cavaliere (Transformers: The Last Knight), film del 2017 diretto da Michael Bay, quinto capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers e sequel di Transformers 4 – L’era dell’estinzione. Mark Wahlberg riprende il suo ruolo da L’era dell’estinzione, mentre Josh Duhamel, John Turturro e Glenn Morshower riprendono i loro ruoli dai primi tre film della serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 484 d.C. in Inghilterra Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda combatterono valorosamente contro i Sassoni. Trovatisi in un primo momento in grande difficoltà, il mago Merlino chiese aiuto ai Cavalieri Guardiani, un gruppo di dodici leggendari Transformer nascostisi sulla Terra: i Cavalieri Guardiani affidarono a Merlino un bastone magico e, combinandosi in un enorme drago, aiutarono Re Artù a trionfare sui Sassoni. Nel presente, cinque anni dopo la grande battaglia di Hong Kong, la maggior parte dei governi del mondo ha dichiarato illegali i Transformer e, allo scopo di contrastare la loro attività, è stata creata un’organizzazione paramilitare chiamata “Forza di Reazione ai Transformer” (TRF). Nonostante l’assenza di Optimus Prime, che ha lasciato il pianeta per trovare i suoi Creatori, i Transformer continuano regolarmente ad arrivare sulla Terra sotto forma di meteoriti: l’ultimo di essi è atterrato a Chicago, in una zona della città preclusa ai civili e ancora distrutta in seguito alla battaglia che vi ha avuto luogo.

Transformers – L’ultimo cavaliere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transformers – L’ultimo cavaliere, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: Cade Yeager

Anthony Hopkins: Sir Edmound Burton

Josh Duhamel: Ten. col. William Lennox

Laura Haddock: Vivian Wembley

Isabela Moner: Izabella

Stanley Tucci: Merlino

John Turturro: Agente Seymour Simmons

Jerrod Carmichael: Jimmy

Santiago Cabrera: Santos

Glenn Morshower: Generale Morshower

Liam Garrigan: Re Artù

Mitch Pileggi: Leader di un gruppo TRF

Gil Birmingham: Commissario Sherman

Mark Ryan: Tenente

Martin McCreadie: Lancillotto

Streaming e tv

Dove vedere Transformers – L’ultimo cavaliere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.