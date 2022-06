Top Dieci (replica): anticipazioni, cast e ospiti della prima puntata

Questa sera, venerdì 24 giugno 2022, va in onda la prima puntata in replica di Top Dieci, un format condotto da Carlo Conti che ha riscosso discreto successo già nelle precedenti due edizioni andate in onda nel 2020 e 2021. Con l’arrivo dell’estate, Rai 1 preferisce focalizzarsi sui progetti futuri per cui manda in onda programmi di successo in replica come accade con Top Dieci. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: cast e ospiti prima puntata

Il varietà quiz di Rai 1 torna in prima serata seppur in replica. La prima puntata segue le regole del gioco e propone due squadre composte da VIP che hanno una certa affinità tra loro che dovranno sfidarsi. L’obiettivo è indovinare quante più classifiche possibili. I temi trattati sono diversi, sia per l’argomento che per l’arco temporale. Si parla di musica, ma anche di cultura, spettacolo, attualità, usi e costumi che hanno segnato la nostra storia. Ogni classifica è anticipata da una clip che introduce l’anno protagonista della sfida. La prima puntata punta su due squadre. La prima è composta da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi. La seconda invece da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Ogni puntata può contare sul supporto di ospiti speciali e, per la prima, arrivano in studio due cantanti famose, Giorgia e Rita Pavone.

Top Dieci streaming e TV

Dove vedere Top Dieci in diretta TV e live streaming? Il programma diretto da Carlo Conti torna in replica in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il format in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.