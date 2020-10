Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 23 ottobre 2020 su Rai 3

Parte questa sera, venerdì 23 ottobre 2020, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di Titolo V? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Chi comanda in Italia? A questa domanda proverà a rispondere Titolo V, la nuova trasmissione condotta da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei in onda dal 23 ottobre ogni venerdì in prima serata su Rai 3. Dalla mancata chiusura ai primi di marzo di Alzano e Nembro – i due comuni della Val Seriana per primi terreno di scontro tra Governo e Regione Lombardia – ai ripetuti conflitti di competenza prima sulla riapertura delle scuole, e ora sulla nuova loro chiusura in Campania decisa dal Presidente della Regione in contrasto con il ministero dell’Istruzione; dall’ordinanza scaccia-immigrati del Presidente della Regione Sicilia, a quella sui tamponi obbligatori per entrare in Sardegna; e poi gli orari delle discoteche in estate, quelli di bar, pub e ristoranti in autunno, gli ospedali Covid e la babele dei tamponi, la riapertura degli stadi e il campionato di calcio messo in crisi da una Asl. Governo da una parte, Regioni e autonomie locali dall’altra. La crisi sanitaria, economica e sociale determinata dal Coronavirus è stata il detonatore che ha portato alla luce tutti i nodi irrisolti del delicato, spesso conflittuale, rapporto tra potere centrale e autonomie nel nostro Paese. È tutto un problema di Titolo V?

La Riforma del 2001 di quella parte della Costituzione che, delegando a regioni e province autonome l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari, puntava ad un federalismo solidale, ha finito per generare 21 sistemi sanitari differenti in una frammentazione che ha reso l’accesso e la qualità di servizi e prestazioni sanitarie profondamente diversificata e iniqua. Nord o Sud, pubblico o privato, destra o sinistra: dialettiche tradizionali che sembrano insufficienti a descrivere la realtà del Paese nell’emergenza Covid. E nei continui braccio di ferro tra Regioni e Stato centrale quanto pagano i cittadini? Chi e come gestirà i soldi del Recovery Fund? E quelli del Mes, se mai dovessero arrivare? E poi scuola, lavoro, infrastrutture. Il problema non riguarda solo l’emergenza sanitaria.

Ovviamente ampio spazio verrà dedicato ai temi d’attualità. Caratteristica principale del programma è che Vicaretti condurrà dagli studi Rai di Milano, mentre la Elisei da Napoli. Due volti nuovi e giovani che la Rai ha deciso di lanciare in prima serata. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 ottobre 2020? Scopriamolo insieme.

Ospiti

Si comincia nella prima puntata di Titolo V del 23 ottobre 2020 con ospiti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Lucia Annunziata, Ferruccio De Bortoli, Giulio Tremonti, il costituzionalista firma de Il Sole 24 Ore Francesco Clementi e Marino Golinelli.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda dal 23 ottobre ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

