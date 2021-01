Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 22 gennaio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 22 gennaio 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi la crisi politica che sta attraversando il Paese e la gestione della pandemia, con il ritardo nella consegna dei vaccini registrato nei giorni scorsi da parte della multinazionale Pfizer. Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti ne discuteranno con alcuni dei protagonisti degli ultimi giorni. La crisi di governo con le sue inevitabili conseguenze nella gestione dell’emergenza per fermare la pandemia sarà il tema a cui tentare di dare risposte attraverso la voce dei tanti ospiti che interverranno. A cominciare da Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie con cui fare il punto sulla delicata situazione che sta attraversando il Governo, alla luce del voto di fiducia alle Camere e della fuoriuscita dall’esecutivo di Italia Viva, in un momento che vede ancora l’Italia suddivisa in colori. Altro tema importante è l’andamento della campagna vaccinale che ha subito alcuni rallentamenti imprevisti, e ha riacceso allarmi e preoccupazioni in tutto il Paese.

Argomenti affrontati anche con Vincenzo Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport, che interverrà dagli studi di Napoli. Non mancheranno naturalmente le voci dai territori, protagonisti di approfondimenti e inchieste. Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi sarà affidata l’anteprima di ogni puntata, con il suo “Titolo V e mezzo”, e il compito di regalare uno sguardo irriverente su attualità e politica.

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno: come detto i ministri Boccia e Spadafora, e poi il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (che nei giorni scorsi ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della Calabria), il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il senatore Pier Ferdinando Casini, il vicedirettore di Radio24 Sebastiano Barisoni, l’imprenditrice vitivinicola José Rallo, e le firme del Corriere della Sera Aldo Cazzullo e Goffredo Buccini, Stefano Zurlo de Il Giornale, e Fabrizio Rondolino.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

