Titanic: trama, cast, trailer, curiosità e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 20 novembre 2022, su Canale 5 va in onda il film cult Titanic, pellicola del 1997 diretta da James Cameron. Un grande kolossal con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali che s’innamorano durante il tragico viaggio inaugurale della durata di 4 giorni in mezzo all’oceano Atlantico del RMS Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming.

Trama

Atlantico del nord, 1996. Il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione per recuperare dal relitto affondato del transatlantico RMS Titanic un favoloso diamante, il Cuore dell’Oceano, andato perduto durante il naufragio. Lovett e la sua squadra riescono a riportare in superficie la cassaforte di Caledon Hockley, proprietario del diamante. Al suo interno però trovano solo il ritratto di una ragazza nuda con indosso il diamante, datato 14 aprile 1912. Un’anziana vedova dell’Iowa, Rose Dawson Calvert, viene a sapere del ritrovamento guardando la TV e contatta Lovett sostenendo di essere la donna del ritratto, Rose DeWitt Bukater, una passeggera della prima classe del Titanic ritenuta morta nel naufragio. Accertata la sua identità dopo essere arrivata sulla nave di Lovett, Rose accetta di raccontare la propria storia e cosa accadde durante il suo viaggio sul Titanic.

Titanic: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Titanic, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Jack Dawson

Kate Winslet: Rose DeWitt Bukater

Billy Zane: Nathan Caledon “Cal” Hockley

Gloria Stuart: Rose a 102 anni (Rose Dawson Calvert)

Frances Fisher: Ruth DeWitt Bukater

Kathy Bates: Margaret “Molly” Brown

Bill Paxton: Brock Lovett

Danny Nucci: Fabrizio De Rossi

Victor Garber: Thomas Andrews

Bernard Hill: comandante Edward Smith

Jonny Phillips: Charles Lightoller

Jonathan Hyde: Bruce Ismay

Jason Berry: Tommy Ryan

David Warner: Spicer Lovejoy

Lewis Abernathy: Lewis Bodine

Suzy Amis: Lizzy Calvert

Curiosità

Tutti conoscono Titanic, ma alcune curiosità sono poco note anche ai fan del film. Per oltre un decennio è stato il film che ha registrato i maggiori incassi nella storia: quasi 2,2 miliardi di dollari. Negli ultimi tempi è stato superato da Avengers: Endgame (uscito nel 2019 e con 2,797 miliardi di dollari al botteghino) e Avatar (uscito nel 2009, sempre diretto da Cameron, con i suoi 2,789 miliardi di dollari guadagnati). Si sa inoltre che Titanic ha vinto la bellezza di 11 premi Oscar su 14 candidature. Un record che resiste ancora, in coabitazione con Ben Hur (1959) e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re (2003). E si sa anche che nel 2017 è stato inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Ma vediamo adesso alcune curiosità più particolari.

Con i suoi 200 milioni di dollari di budget (più 85 per la promozione e distribuzione), Titanic è stato il film più costoso mai realizzato fino al 1997.

Sapete che al posto di Leonardo DiCaprio, nel ruolo di Jack ha rischiato di esserci uno tra Johnny Depp, Tom Cruise, Brad Pitt, Matthew McCounaughey e Christian Bale? I casting per il protagonista di Titanic si sono svolti proprio tra questi candidati. Depp rifiutò la parte, Bale e gli altri vennero scartati: Cameron voleva solo DiCaprio.

E al posto di Kate Winslet nel ruolo di Rose? Vennero considerate Nicole Kidman, Madonna, Jodie Foster, Cameron Diaz, Gwyneth Paltrow e Sharon Stone.

Il regista James Cameron, prima di girare il film, ha fatto pratica con le immersioni ed è andato più volte a vedere il relitto del vero Titanic in fondo all’oceano Atlantico: non volendo girare da dentro un sommergibile, grazie al fratello Mike ha potuto utilizzare delle telecamere resistenti alle atmosfere di quella profondità.

Le scene del film vennero girate su una vera nave, la Akademik Mstislav Keldysh. Per il naufragio, invece, è stata utilizzata una ricostruzione del Titanic eseguita a Playas de Rosarito, Baja California. Oltre a una serie di immagini generate al computer.

La colonna sonora, My Heart Will Go On di Celine Dion, è entrata nella storia del cinema. Eppure, inizialmente, il film nelle intenzioni di Cameron non doveva avere alcuna canzone. Fu grazie a James Horner, compositore del brano che lo realizzò segretamente e lo mandò a Cameron, che poi venne inserita: il regista, dopo averla ascoltata, ne fu totalmente innamorato.

Sempre per la colonna sonora, venne proposto di scriverla anche a Dolores O’Riordan (cantante dei The Cranberries), che rifiutò perché incinta.

Avete presente la scena in cui l’acqua sbatte contro la grande scalinata, distruggendola? Non fingete, sappiamo che conoscete il film a memoria. Ecco, durante le riprese c’era una sola possibilità per girarla, visto che sarebbe stato davvero distrutto tutto. Missione riuscita, per fortuna: pensate che l’acqua distrusse le scale fin dalle fondamenta, che erano fatte “solo” d’acciaio.

Gloria Stuart, che interpreta Rose da anziana, aveva 86 anni nel momento delle riprese. Venne truccata per apparire ultracentenaria, come la vera Rose. Si dice che non gradì affatto la decisione di farla sembrare ancora più anziana. La Stuart è anche l’unica attrice del cast che nel 1912, anno del naufragio, era già nata. È morta nel 2010 a 100 anni.

I personaggi di Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater sono di fantasia. Eppure, dopo le riprese, Cameron ha scoperto che sul Titanic era presente davvero un J. Dawson: si chiamava Joseph, era di Dublino e il suo corpo è sepolto al cimitero di Fairview Lawn, in Nova Scotia, accanto a molte altre vittime del naufragio. La sua tomba, per forza di cose, è una delle più visitate. State già facendo il biglietto per la Nova Scotia vero?

Nelle scene in acqua Kate Winslet fu una dei pochi a rifiutare di indossare una muta. Stoica. Ma si prese una polmonite.

Avete presente la scena in cui Jack disegna il ritratto di Rose che posa nuda? Le mani riprese nel film non sono quelle di DiCaprio, ma quelle di Cameron, che fece così un piccolo cameo.

Streaming e tv

Dove vedere Titanic in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 20 novembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.