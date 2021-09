TimVision, online i nuovi spot: al fianco di Lino Banfi arriva Roberto Mancini

Dopo la polemica scatenata dal Moige per il celebre “porca puttena” di Oronzo Canà, lo storico personaggio di Lino Banfi, TimVision lancia i nuovi spot per promuovere la propria offerta “Calcio e Sport” e al fianco di Lino Banfi compare Roberto Mancini, in ct della Nazionale che ha vinto gli Europei. Di seguito il comunicato.

TIM, top partner FIGC, in vista delle partite di qualificazione della Nazionale ai mondiali 2022 lancia i nuovi spot per l’offerta ‘Calcio e Sport’ di TimVision e fa scendere in campo al fianco dell’allenatore nel pallone Oronzo Canà, un testimonial d’eccezione: Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia.

Il racconto si apre con i due ‘Mister’ che parlano al telefono mentre guardano il calcio in TV: Canà non può fare a meno di elargire alcuni preziosi consigli tattici a Mancini che vorrebbe invece solo godersi lo spettacolo e, nel suo stile impeccabile, cerca di smorzare l’entusiasmo dell’altro allenatore. La musica è ‘Questa è TIM’, cantata da Mina.

La campagna, con la direzione creativa di Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di TIM, sarà trasmessa, a partire da oggi, in occasione della partita della Nazionale contro la Bulgaria per la qualificazione ai Mondiali 2022 e andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali nei formati 20” e 15” e sui canali digital, social, stampa e affissioni.

Si rinnova così l’offerta di TimVision per vedere il meglio del calcio nazionale e internazionale: Dazn con tutta la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della UEFA Conference League e gli altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League (incluso per 12 mesi); Eurosport Player (incluso per 12 mesi per chi non ha già fruito della promozione) con il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e, dal 26 settembre, tutti i match della LBA di basket e molto altro. Fino al 12 settembre sarà possibile sottoscrivere in promozione a condizioni particolarmente vantaggiose l’offerta TimVision Calcio e Sport a soli 19,99€ al mese per 4 mesi (poi 29,99€ al mese) con TimVision Box incluso.