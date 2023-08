Ti ruberò la vita: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, domenica 20 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ti ruberò la vita, film thriller del 2020 diretto da Alexandre Carrière con Yvonne Zima, Mark Lutz, Erica Anderson, John Andrews, Jasmine Asha, Brianna Barnes, L. Fernando Becerra Sánchez, Manny Benda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver perso la madre in un incidente, un’adolescente e suo padre accolgono in casa una lontana cugina rimasta orfana. Sperando di impossessarsi della sua nuova famiglia, la ragazza appena arrivata escogita un subdolo piano per ricreare il ballo di fine anno a cui non ha mai potuto partecipare.

Ti ruberò la vita: il cast

Abbiamo visto la trama di Ti ruberò la vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Yvonne Zima

Mark Lutz

Erica Anderson

John Andrews

Jasmine Asha

Brianna Barnes

L. Fernando Becerra Sánchez

Manny Benda

Streaming e tv

Dove vedere Ti ruberò la vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 20 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.