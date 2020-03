Ti ricordi di me?: la trama film con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo

TI RICORDI DI ME TRAMA – Stasera, 21 marzo 2020, alle ore 20,30 su Rai 3 va in onda il film Ti ricordi di me? con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo. Ma qual è la trama del film? Di cosa parla? Di seguito la trama completa del film Ti ricordi di me?.

Beatrice (Ambra Angiolini) fa la maestra elementare, soffre di narcolessia ed è fidanzata con Amedeo (Ennio Fantastichini), un uomo molto facoltoso più grande di lei. Roberto (Edoardo Leo) lavora come commesso in un supermercato, scrive favole nere che mescolano la fantasia alla cruda realtà ed è cleptomane.

I due ragazzi si incontrano davanti allo studio della psicoterapeuta presso la quale sono in cura. Dopo un lungo corteggiamento da parte di lui, si conoscono e si innamorano. Bea, però, oltre ad essere narcolettica, è anche vittima di gravi amnesie che si scatenano in occasione di particolari stress emotivi. Per questo motivo non si separa mai da un grande libro rosso dove appunta minuziosamente tutti gli eventi della sua vita.

Un giorno Beatrice viene turbata dalla scoperta che il proprio fidanzato la tradisce, cade in narcolessia e perde la memoria. All’insaputa di Roberto, stupito e deluso dal non vederla più agli incontri della terapia di gruppo, Beatrice viene ricoverata in una clinica dove le ricostruiscono artificialmente la memoria. Mesi dopo Roberto la incontra al supermercato dove lavora, trovandola cambiata. Diversa.

Nonostante lei non ricordi nulla, Roberto riesce però a riconquistarla e a fidanzarcisi. Dopo sei anni di unione, un figlio e una casa tutta loro, la loro storia sembra andare per il meglio. Ma Bea, guarita dalle sue fobie al punto da non sentire più il bisogno di portare con sé il libro rosso con tutta la sua memoria, improvvisamente ha una nuova amnesia e scompare, lasciando Roberto solo e disperato.

Un anno più tardi, grazie all’amico Francesco (Paolo Calabresi), poliziotto addetto al controllo passaporti, Roberto riesce a rintracciare Bea. La donna è in Svizzera ed è tornata con il suo ex Amedeo, che evidentemente ha approfittato dell’ultima amnesia per riconquistarla.

Ti ricordi di me?: il finale (ATTENZIONE: SPOILER)

Roberto decide quindi di partire, portando con sé il librone delle memorie di Bea. Giunto in Svizzera scopre che il suo figlioletto Ruben aveva staccato tutte le fotografie della madre, tranne una. Arrivato nell’ufficio in cui Bea lavora per l’azienda orologiaia del fidanzato, questa non si ricorda di Roberto, che, dopo una strampalata richiesta con rimandi al suo mondo favolistico, se ne va sconsolato. Bea, pur non ricordando nulla, in qualche modo è comunque colpita, e osservando dalla finestra Roberto che attraversa le strisce pedonali ha un déjà vu e gli corre incontro. Roberto, resosi conto che Bea potrà amarlo di nuovo, le offre un gelato caffè e limone, lo stesso col quale la riconquistò dopo la prima amnesia.

