Ti odio, ti lascio, ti…: trama, cast e streaming del film

Ti odio, ti lascio ti… è il film in onda questa sera, martedì 21 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2006 diretta da Peyton Reed, con protagonisti Jennifer Aniston e Vince Vaughn. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Gary e Brooke (Vince Vaughn e Jennifer Aniston) si sono conosciuti ad una partita di baseball, si sono innamorati e sono andati a convivere a Chicago, comprando insieme un appartamento. Dopo qualche tempo però non vanno più così d’accordo e le giornate trascorrono tra continui litigi ed incomprensioni; lui si sente oppresso e poco indipendente, lei lo accusa di non avere nessun aiuto da parte sua in casa e di non sentirsi mai apprezzata. Arrivano così alla conclusione che sia meglio lasciarsi, ma nessuno dei due ha intenzione di andare via dall’appartamento, quindi decidono di rimanere coinquilini. Gary può finalmente organizzare feste a base di biliardo, spogliarelliste e alcol e Brooke può frequentare uomini che la facciano sentire speciale, ma questa situazione, che inizialmente sembrava ad entrambi una buona idea, scatena la reciproca gelosia e li fa rendere conto che tra di loro c’è ancora del sentimento. Il clima in casa diventa insopportabile, tanto che interviene il loro comune amico e agente immobiliare Mark, consigliandoli di mettere in vendita la casa e di proseguire ognuno per la sua strada. I due accetteranno questa soluzione, ma nel frattempo non si daranno per vinti e cercheranno, ognuno a modo proprio, di recuperare il rapporto.

Ti odio, ti lascio, ti…: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, John Michael Higgins, Jon Favreau, Vincent D’Onofrio, Justin Long, Cole Hauser, Judy Davis, Ann-Margret, Jason Bateman, Shelby Bakken, Peter Billingsley, George Glynn, Mary-Pat Green, James Kim, Brad Nelson, Keir O’Donnell, Rebecca Spence, Geoff Stults, Brandon DeShazer, John R. Haley, Luke Schneider, Matthew Campobasso, Theophilus Jamal, Ron Valdez, Nicole Auman, Ken Bethea, April Chancy, Matthew Burton Coyle, Murry Hammond, Evan Klinger, Sharon Kluge, Mercedes Mason, Rhett Miller, Jamie Parker, Philip Peeples, Chuck Stubbings, Marko Tomic, Donier Tyler, Alexandra LoRusso, Michael Stailey, Jonathan Samuels, Mehru Khan, Tiffany L. Addison, Julie Hilgendorf, Jasmine McDonald, Kelly Nienaltowski, Richard C. Bozek, Bryan Cohen, Lauren Cokeley, Andrea Frisby, Ryan Cowhey, Justin Dabney, Matt Dworzanczyk, Joseph Lazicki, Loreen Washington, Robert Kramer. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Vince Vaughn: Gary Grobowski

Jennifer Aniston: Brooke Meyers

Joey Lauren Adams: Addie

Cole Hauser: Lupus Grobowski

Jon Favreau: Johnny Ostrofski

Jason Bateman: Riggleman

Judy Davis: Marilyn Dean

Justin Long: Christopher

Ivan Sergei: Carson Wigham

John Michael Higgins: Richard Meyers

Ann-Margret: Wendy Meyers

Vernon Vaughn: Howard Meyers

Vincent D’Onofrio: Dennis Grobowski

Elaine Robinson: Carol Grobowski

Jane Alderman: signora Grobowski

Peter Billingsley: Andrew

Jane Hu: Diane

Rebecca Spence: Jen

Keir O’Donnell: Paul

Geoff Stults: Mike

Streaming e tv

Dove vedere Ti odio, ti lascio, ti… in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 novembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.