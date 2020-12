The Voice Senior, chi sono i finalisti del talent di Rai 1

Questa sera, domenica 20 dicembre 2020, va in onda in prima serata su Rai 1 la quinta e ultima puntata di The Voice Senior, una versione over 60 del classico format di The Voice che vede schierati nella giuria 4 volti molto conosciuti e amati del mondo dello spettacolo: Al Bano con la figlia, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Ma chi sono i finalisti? Per quest’edizione over, condotta da Antonella Clerici, abbiamo ben quattro squadre formate, una per ogni giudice ovviamente, e in finale vedremo 8 cantanti.

I finalisti

Chi sono i finalisti di questa edizione di The Voice Senior? Ecco gli otto finalisti con i rispettivi coach:

Team Loredana Bertè: Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino

Team Gigi D’Alessio: Marco Guerzoni ed Elena Ferretti

Team Al Bano: Tony Reale e Rita Mammolotti

Team Clementino: Roberto Tomasi e Alan Farrington

Cosa si vince? Un vinile con le proprie performance e un brano inedito inciso e pubblicato dalla Universal.

Streaming

Abbiamo visto le anticipazioni della finale di The Voice Senior, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, 20 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti The Voice Senior streaming e diretta tv: dove vedere la finale Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 20 dicembre Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 20 dicembre