The Voice Senior 2021: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Senior 2021, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e che torna su Rai 1 con la seconda edizione, dopo il grande successo dello scorso anno? Ve lo diciamo subito: sono previste in tutto otto puntate, ben tre in più della prima edizione. Lo show musicale di Rai 1 ci farà compagnia ogni venerdì, sia prima che dopo le festività natalizie, a partire dal 26 novembre 2021, in prima serata dalle 21.25. La finale è invece prevista per il 21 gennaio 2022, The Voice Senior dunque tornerà anche all’inizio del prossimo anno. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 26 novembre 2021

Seconda puntata: venerdì 3 dicembre 2021

Terza puntata: venerdì 10 dicembre 2021

Quarta puntata: venerdì 17 dicembre 2021

Quinta puntata: venerdì 24 dicembre 2021

Sesta puntata: venerdì 7 gennaio 2022

Settima puntata: venerdì 14 gennaio 2021

Ottava puntata (finale): venerdì 21 gennaio 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Senior 2021? Il talent show musicale va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1 dal 26 novembre 2021 per otto puntate, a partire dalle 21.25. La chiusura è prevista per le 23.55. Ogni puntata dunque dura circa 2 ore e mezza (pubblicità incluse). Inoltre le prime sei saranno dedicate alle appassionanti Blind Auditions.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per The Voice Senior 2021, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.