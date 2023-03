The Voice Kids: quante puntate, durata e quando finisce

quante puntate sono previste per The Voice Kids? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 4 marzo 2023; la seconda e ultima sabato 11 marzo 2023. Due imperdibili puntate che si apriranno con un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma.

I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di The Voice Kids senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine della puntata scopriremo quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale dove sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Kids? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,20 alle ore 23,55. La durata complessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 35 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per The Voice Kids, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.