The Vault: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Vault, film thriller statunitense del 2017 diretto da Dan Bush e scritto da Dan Bush e Conal Byrne. Il film vede la partecipazione di Francesca Eastwood, Taryn Manning, Scott Haze, Q’orianka Kilcher, Clifton Collins Jr. e James Franco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver appiccato un incendio in un vicino magazzino come diversivo, i 5 rapinatori: Michael, le sue sorelle Vee e Leah, Cyrus e Kramer danno inizio ad una rapina in banca. Vee fingeva di essere una cliente allo sportello e Leah invece era lì per un colloquio di lavoro. Quando i tre uomini entrano, travestiti da pompieri ed estraggono le armi, un agente di sicurezza all’interno della banca cerca di chiedere aiuto tramite la sua radio. Viene poi dissuaso dai 3 a richiedere i rinforzi e viene costretto a dire che la situazione era buona. Il Detective Iger, che poco prima era stato all’interno della banca, sente la chiamata e decide di andare a controllare. Mentre torna indietro per controllare la banca, sente un’altra chiamata anonima riguardante la rapina. I rapinatori trovano soltanto 70,000 dollari dentro alla cassaforte. A Leah bastano, ma Vee vuole rimanere e cercarne altri e Cyrus punta quindi il fucile alle 2, visto che il bottino era troppo basso. Dopo un breve stallo la situazione si ristabilisce e decidono di restare. Il vicedirettore dice che lui dirà loro dove sono nascosti altri 6 milioni di dollari, a condizione che non facciano del male a nessuno. Fatto il patto, dice loro che i soldi sono nascosti in un caveau nel seminterrato, che faceva parte della vecchia banca, e dà loro la chiave per la porta di accesso.

The Vault: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Vault, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James Franco: Vicedirettore / Ed Maas

Scott Haze: Michael Dillon

Taryn Manning: Vee Dillon

Francesca Eastwood: Leah Dillon

Q’orianka Kilcher: Susan Cromwell

Clifton Collins Jr.: Detective Iger

Keith Loneker: Cyrus

Conal Byrne: Kirkham

Streaming e tv

Dove vedere The Vault in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 14 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.