The Terminal: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 26 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Terminal, film del 2004 diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks, Catherine Zeta Jones e Stanley Tucci. È stato presentato fuori concorso e come “evento speciale” (nonché come film d’apertura) alla 61esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, Stati Uniti. Viktor Navorski è un cittadino di uno stato (immaginario) dell’Europa orientale, la “Krakozhia”. Quando atterra a New York, scopre che nel suo Paese è avvenuto un feroce colpo di Stato proprio mentre si trovava in aereo diretto verso l’ambita America. Costretto a sostare nell’aeroporto internazionale “John Fitzgerald Kennedy”, con un passaporto ormai privo di validità, Viktor si vede negato il visto d’ingresso per gli Stati Uniti e impedita, da parte del capo della sicurezza Frank Dixon, la possibilità di far ritorno a casa, dovendo quindi restare all’interno del terminale dedicato ai voli internazionali, senza possibilità di varcare la frontiera. Col passare dei mesi, Viktor scoprirà a poco a poco il mondo del terminale, pieno di personaggi originali e inaspettate manifestazioni di generosità, divertimento e, perfino, romanticismo.

The Terminal: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Terminal, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Viktor Navorski

Catherine Zeta Jones: Amelia Warren

Stanley Tucci: Frank Dixon

Diego Luna: Enrique Cruz

Barry Shabaka Henley: Ray Thurman

Chi McBride: Joe Mulroy

Kumar Pallana: Gupta Rajan

Zoe Saldana: agente Torres

Eddie Jones: Salchak

Michael Nouri: Max

Jude Ciccolella: Karl Iverson

Corey Reynolds: Waylin

Guillermo Díaz: Bobby Alima

Rini Bell: Nadia

Stephen Mendel: steward di prima classe

Valeri Nikolayev: Milodragovich

Ana Maria Quintana: ispettore governativo

Bob Morrisey: ispettore governativo

Benny Golson: se stesso

Mark Ivanir: tassista

Streaming e tv

Dove vedere The Terminal in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 26 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Natale alle Hawaii: tutto quello che c’è da sapere sul film Il matrimonio che vorrei: trama, cast, trailer e streaming del film Ballerina: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3