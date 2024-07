The North Sea: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The North Sea (Nordsjøen), film del 2021 diretto da John Andreas Andersen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mare del Nord. Una piattaforma petrolifera crolla sulla costa norvegese. Le cause sono attribuite a un cedimento del terreno. I ricercatori cercano di capire quello che sta accadendo e vengono convocati anche i ministri del petrolio e dell’energia per affrontare l’emergenza. Tra coloro che lavorano in quello che è considerato uno dei più grandi giacimenti petrolifero del mondo, ci sono anche Stian e Sofia, una coppia fidanzata da nove mesi ma che ancora non ha deciso di andare convivere. Mentre la situazione peggiora, gli operai vengono fatti evacuare. Stian si offre di andare a chiudere manualmente il pozzo perché non è possibile farlo dal centro-ricerche e resta intrappolato. Sofia capisce che non sarà soccorso da nessuno e allora cerca lei stessa, assieme al suo collega Arthur, di soccorrerlo per salvargli la vita.

The North Sea: il cast

Abbiamo visto la trama di The North Sea, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristine Kujath Thorp: Sofia Hartman

Henrik Bjelland: Stian Birkeland

Rolf Kristian Larsen: Arthur

Anders Baasmo Christiansen: Ronnie

Bjørn Floberg: William Lie

Anneke von der Lippe: Gunn

Halfdan Hallseth: lavoratore piattaforma petrolifera

Arild Sondre Sekse: Martin

Nils Elias Olsen: Odin

Mathilde Austegard Ypsøy: lavoratore piattaforma petrolifera

Ane Skumsvoll: Berit

Cengiz Al: Jasin

Christoffer Staib: Steiner Skagemo

Streaming e tv

Dove vedere The North Sea in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 4 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.