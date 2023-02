The Lost City: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, domenica 19 febbraio 2023, su Sky Cinema Uno alle ore 21,15 va in onda The Lost City, film del 2022 diretto dai fratelli Aaron e Adam Nee, noti per le loro precedenti direzioni cinematografiche The Last Romantic del 2006 e Band of Robbers del 2015. La sceneggiatura della commedia d’azione-avventura è stata co-scritta con Oren Uziel e Dana Fox, mentre la storia è stata ideata da Seth Gordon. La protagonista della storia è Loretta Sage, scrittrice di romanzi rosa incentrati sulle avventure di un’eroina immaginaria e del suo grande amore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la pubblicazione del libro, Loretta viene ingaggiata dal miliardario Abigail Fairfax, che ha scoperto l’esistenza della Città Perduta su un’isola nell’Atlantico, dove secondo lui sarebbe nascosta la Corona di Fuoco, un tesoro inestimabile. Quando Loretta rifiuta di decifrare per lui la mappa del tesoro, Fairfax la rapisce, portandola con sé sull’isola. Ma Alan, segretamente innamorato di Loretta, recluta Jack Trainer, agente della CIA, per salvarla. Jack salva la scrittrice, e insieme a lei e Alan, tenta di fuggire dall’isola. Fairfax li scopre: inizia un inseguimento frenetico con tanto di scontro a fuoco, nel corso del quale Jack sembra apparentemente aver perso la vita. Loretta e Alan, invece, continueranno per giorni a lottare contro gli scagnozzi di Fairfax, fino ad arrivare a un villaggio vicino.

È proprio qui che Loretta ha un’illuminazione: il tesoro si trova nella giungla. Purtroppo, però, poco prima che i due possano andare via, Fairfax li trova, rapendo nuovamente Loretta. La scrittrice è ormai obbligata a condividere con il nemico la sua scoperta. Dopo aver raggiunto il luogo, scoprono che la tomba non è un monumento del potere di Taha e Kalaman, ma un nascondiglio in cui la regina può addolorarsi per la morte del marito. La sua corona di fuoco era fatta di conchiglie rosse raccolte da lui come segno del suo amore per lei. Il vero tesoro della leggenda non era un gioiello inestimabile, ma l’amore inscindibile per il marito.

The Lost City: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Lost City, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Loretta Sage

Channing Tatum: Alan Caprison

Daniel Radcliffe: Abigail Fairfax

Da’Vine Joy Randolph: Beth Hatten

Héctor Aníbal: Rafi

Thomas Forbes-Johnson: Julian

Oscar Nunez: Oscar

Patti Harrison: Allison

Brad Pitt: Jack Trainer

Bowen Yang: Ray

Joan Pringle: Nana

Raymond Lee: agente Gomez

Adam Nee: agente Sawyer

Stephen Lang: il cattivo fantasy immaginato da Loretta

Streaming e tv

Dove vedere The Lost City in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.