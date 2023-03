The Last Son: trama, cast e streaming del film

The Last Son è il film in onda questa sera, domenica 12 marzo 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2021 diretta da Tim Sutton, con Sam Worthington e Machine Gun Kelly. Di seguito tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Il film è ambientato nel XIX secolo in Andalusia, tra le montagne della Sierra Nevada, e racconta la storia di Isaac LeMay (Sam Worthington), un violento fuorilegge. L’uomo è perseguitato da un’oscura profezia, che ha predetto la sua morte per omicidio. Per evitare che la sua dipartita diventi realtà, LeMay perseguita e uccide i suoi eredi, ovvero coloro che, secondo la predizione, dovrebbero determinare la sua morte. Sulle sue tracce, però, c’è lo sceriffo Solomon (Thomas Jane), che insieme a un gruppo di cacciatori di taglie, gli stanno alle calcagna. Dopo un lungo inseguimento, il bandito e lo sceriffo si ritroveranno coinvolti in un violento scontro, ma chi tra i due avrà la meglio?

The Last Son: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Last Son? Protagonisti sono Sam Worthington, Machine Gun Kelly, Thomas Jane, Heather Graham, James Landry Hébert, Emily Marie Palmer, Danny Bohnen.

Streaming e tv

Dove vedere The Last Son in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 marzo 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.