The last duel: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, venerdì 8 settembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda The Last Duel, film del 2021 diretto da Ridley Scott. Il film, con protagonisti Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, è l’adattamento cinematografico del romanzo storico del 2004 L’ultimo duello scritto da Eric Jager, e narra le vicende dell’ultimo duello di Dio, avvenuto in Francia nel 1386, tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jean de Carrouges e Jacques Le Gris sono eterni rivali. Scudieri normanni con alterne fortune, affrontano la vita come il campo di battaglia. Jean de Carrouges crede nella spada e nell’onore, Jacques Le Gris nell’astuzia e nella fedeltà a chi fa i suoi interessi. Se il primo è abile sul campo, il secondo è scaltro a corte dove si guadagna la simpatia e la protezione di Pierre d’Alençon, conte e cugino del re Carlo VI. Ma più della competizione per i feudi può la bellezza di Marguerite de Thibouville. Sposa con dote di de Carrouges, Marguerite diventa l’ossessione di Le Gris, che approfitta dell’assenza del rivale per rivelarle tutta la meschinità dei suoi sentimenti. Jacques abusa di Marguerite, che lo confessa al marito, che invoca il duello giudiziario. Nella giostra medioevale, due cavalieri si confronteranno, rimettendosi al giudizio di dio. A quello degli uomini si rimette invece il destino di Marguerite: se il marito perisse nel duello armato, lei verrà bruciata viva e spergiura.

The last duel: il cast

Abbiamo visto la trama di The Last Duel, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Jean de Carrouges

Adam Driver: Jacques Le Gris

Jodie Comer: Marguerite de Carrouges

Ben Affleck: Pierre, conte d’Alençon

Harriet Walter: Nicole de Buchard

Nathaniel Parker: Sir Robert D’Thibouville

Sam Hazeldine: Thomin du Bois

Michael McElhatton: Bernard Latour

Alex Lawther: Carlo VI, Re di Francia

Serena Kennedy: Isabella di Baviera, Regina di Francia

Clive Russell: zio di Carlo VI

Marton Csokas: Crespin

Oliver Cotton: Jean de Carrouges III

Željko Ivanek: Le Coq

Adam Nagaitis: Adam Louvel

Clare Dunne: Ceila

Bosco Hogan: presbitero

Caoimhe O’Malley: Elizabeth

Streaming e tv

Dove vedere The Last Duel in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.