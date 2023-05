The Good Doctor 6: anticipazioni (trama e cast) e streaming della settima puntata, 24 maggio

Stasera, mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Good Doctor 6, la nuova stagione della fiction con Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee e Paige Spara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Stasera vedremo due episodi. Nell’episodio dal titolo “Buddy” Shaun e Lea salvano un cane e si affezionano subito a lui, perciò decidono di prenderlo in adozione, ma presto si ritroveranno i proprietari dell’animale. Danni intanto salva un vecchio amico, ma gli costerà molto caro. Nel secondo episodio, dal titolo “Un ospite inatteso”, Lea e Shaun ospitano Glassman per qualche giorno a causa dello scoppio di un’infestazione di termiti.

Cast

Abbiamo visto la trama di The Good Doctor 6, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore: il dottor Shaun Murphy

Hill Haprer: il dottor Marcus Andrews

Richard Schiff: il dottor Aaron Glassman

Will Yun Lee: il dottor Park

Fiona Gubelmann: la dottoressa Morgan Reznick

Christina Chang: la dottoressa Audrey Lim

Paige Spara: Lea Diallo-Murphy

Bria Samoné Henderson: la dottoressa Jordan Allen

Noah Galvin: il dottor Asher Wolke

Brandon Larracuente: il dottor Daniel Perez

Savannah Welch: la dottoressa Danina Poewll

Streaming e tv

Dove vedere The Good Doctor 6 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda stasera, mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.