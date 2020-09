The Good Doctor 3, le anticipazioni della puntata in onda questa sera

Questa sera, mercoledì 16 settembre 2020, torna l’appuntamento con la terza stagione di The Good Doctor, il medical drama con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama di stasera? Considerate che questa è l’ultima puntata di stagione.

The Good Doctor 3, le anticipazioni della puntata del 16 settembre

Nella puntata di questa sera vedremo andare in onda gli ultimi due episodi. Il primo s’intitola Dolore e vede la città di San Jose in difficoltà dopo un violento terremoto. Mentre tutti valutano i danni, il dottor Neil Melendez e il dottor Aaron Glassman e Lea stanno partecipando ad un evento di beneficenza ignari del terremoto che di lì a poco minerà le loro vite. Lea rimane intrappolata nel seminterrato e Shaun decide di andarla subito a cercare, Park e Lim intanto curano Casey, un giovane con brutte ferite. Nella seconda e ultima parte, intitolata Ti amo, invece i medici lavorano contro il tempo, mettendo a rischio anche la propria sicurezza, per salvare le vite delle persone che li circondano. Melendez è ferito a causa del terremoto ed è in condizioni critiche, ha bisogno di essere operato d’urgenza e, con l’aggravarsi della situazione, Shaun prenderà una decisione drastica: dovrà amputare la gamba di Vera. Lea e Shaun finiranno con l’avvicinarsi nelle avversità.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni mercoledì, a partire dalle ore 21:20. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv. Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

TUTTE LE INFO SU THE GOOD DOCTOR

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020: cast, concorrenti, single, quante puntate e streaming Ulisse, il piacere della scoperta streaming e tv: dove vedere la puntata live Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della prima puntata su Rai 1