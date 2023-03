The Gentlemen: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda The Gentlemen, film del 2019 scritto e diretto da Guy Ritchie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Big Dave, editore del tabloid Daily Print, dopo essere stato snobbato dal “barone” della cannabis Mickey Pearson ad una festa, assume l’investigatore privato Fletcher per indagare sui legami dello stesso Pearson con Lord Pressfield, un duca reale con una figlia dipendente dall’eroina. Fletcher si offre di vendere le sue scoperte (scritte sotto forma di una sceneggiatura, a cui ha dato il titolo di Bush) al braccio destro di Pearson, Raymond, per 20 milioni di sterline.

Nato in povertà negli Stati Uniti, Pearson ha vinto una borsa di studio per l’Università di Oxford, dove ha iniziato a vendere marijuana ad altri studenti prima di abbandonare gli studi e costruire la sua impresa criminale con la violenza. Ha in programma di vendere i suoi affari al miliardario americano Matthew Berger per 400 milioni di dollari, in modo da poter andare in pensione con sua moglie, Rosalind. Pearson mostra a Berger uno dei laboratori in cui coltiva la sua cannabis, sempre sotto le proprietà terriere di famiglie aristocratiche, che hanno bisogno di denaro per il mantenimento delle loro case signorili.

Pearson viene successivamente avvicinato da “Occhio Asciutto”, il vice del gangster cinese Lord George. Occhio Asciutto si offre di acquistare gli affari di Pearson, ma lui rifiuta. Il laboratorio di Pearson viene quindi attaccato da alcuni combattenti di MMA amatoriali e aspiranti YouTuber, un gruppo chiamato “The Toddlers”, che neutralizzano le guardie del laboratorio, rubano un furgone di marijuana e caricano online un video rap della loro impresa…

The Gentlemen: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Gentlemen, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matthew McConaughey: Michael “Mickey” Pearson

Charlie Hunnam: Raymond Smith

Henry Golding: Occhio Asciutto

Michelle Dockery: Rosalind Pearson

Jeremy Strong: Matthew Berger

Eddie Marsan: Big Dave

Colin Farrell: Coach

Hugh Grant: Fletcher

Jason Wong: Phuc

Samuel West: Lord Pressfield

Eliot Sumner: Laura Pressfield

Franz Drameh: Benny

Danny Griffin: Aslan

Streaming e tv

Dove vedere The Gentlemen in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 16 marzo 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.