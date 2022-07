The Experiment: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

The Experiment è il film in onda questa sera, mercoledì 13 luglio 2022, su Sky Cinema Uno a partire dalle ore 21.15. Il film diretto da Paul Scheuring è un remake di The Experiment – Cercasi cavie umane ed è ispirato al reale esperimento di Philip Zimbardo avvenuto a Stanford. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Experiment? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

26 uomini vengono scelti per partecipare nei ruoli di guardie e prigionieri ad un esperimento. Gli individui vengono tenuti rinchiusi e osservati per registrare le loro mutazioni comportamentali in seguito alla prolungata prigionia.

The Experiment: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tra gli attori protagonisti troviamo Adrien Brody, Cam Gigandet, Forest Whitaker, Maggie Grace, Clifton Collins Jr., Fisher Stevens, Ethan Cohn, Jason Lew, Damien Leake. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Adrien Brody: Travis Hunt – numero 77

Forest Whitaker: Michael Barris

Cam Gigandet: Chase

Clifton Collins Jr.: Nix – numero 17

Ethan Cohn: Benjy Pattermann – numero 51

Fisher Stevens: Dott. Archaleta

Travis Fimmel: Helweg

David Banner: Bosch – numero 76

Jason Lew: Oscar – numero 22

Damien Leake: Govenor

Maggie Grace: Bay

Rod Maiorano: Rex

Jeanne Hopson: Gertrude

Jack Mishler: Henry

Matt Harwell: Sandberg

Steve Mathews: Jack

Ronald Chvala: Charon

William S.E. Coleman: Charles

Trailer

Vediamo adesso il trailer di The Experiment, in onda stasera su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere The Experiment in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.