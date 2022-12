The Equalizer – Il vendicatore: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

The Equalizer – Il vendicatore è il film in onda questa sera, mercoledì 7 dicembre 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di una pellicola del 2014 diretta da Antoine Fuqua, con protagonista Denzel Washington, ed è l’adattamento cinematografico della celebre serie televisiva degli anni ottanta Un giustiziere a New York. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Equalizer – Il vendicatore? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il thriller d’azione diretto da Antoine Fuqua vede protagonista Robert McCall (Denzel Washington), un agente della CIA in pensione. Per mantenere la una promessa fatta alla moglie morente, Robert si è lasciato alle spalle la sua vecchia professione per vivere una vita tranquilla a Boston, dove lavora in un negozio di articoli per la casa. Incapace di dormire, McCall trascorre molte notti a leggere in una tavola calda, finendo per fare amicizia con Alina “Teri” (Chloe Grace), una prostituta adolescente della mafia russa. Una sera, Alina viene ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di un brutale pestaggio da parte del suo protettore, Slavi. Dopo aver scoperto quanto accaduto, McCall rintraccia il boss mafioso nel suo ufficio e si offre di pagare una somma di denaro per la libertà dell’adolescente.

Slavi, non avendo alcuna intenzione di lasciare andare la ragazza, rifiuta la proposta e lo deride, ritenendolo solo un vecchio impotente. L’ex agente allora, infrange la promessa fatta alla moglie e uccide Slavi e quattro dei suoi uomini, dimostrando una straordinaria abilità al combattimento. In seguito alle uccisioni, il capo della mafia russa Vladimir Pushkin manda il suo killer più spietato, Teddy Rensen (Marton Csokas), per trovare ed eliminare Robert. Il killer, molto abile nel seguire le tracce, riesce a trovare McCall, non scoprendo però nulla sulla sua identità e sul suo passato. Teddy e i suoi uomini iniziano così una violenta caccia all’uomo, mentre l’ex agente inizia a smantellare pezzo dopo pezzo l’organizzazione criminale di Pushkin. Presto, Teddy e i suoi uomini si scontreranno con una dura realtà: da cacciatori sono diventati prede…

The Equalizer – Il vendicatore: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film The Equalizer – Il vendicatore? Protagonisti sono Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Bill Pullman, Melissa Leo, Haley Bennett, Vladimir Kulich, Johnny Messner, Robert Wahlberg, David Harbour, David Meunier. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interessati.

Denzel Washington: Robert McCall

Marton Csokas: Teddy Rensen, Nicolai Itchenko

Chloë Grace Moretz: Alina “Teri”

Vladimir Kulich: Vladimir Pushkin

Melissa Leo: Susan Plummer

Bill Pullman: Brian Plummer

Haley Bennett: Mandy

Matt Lasky: Marat

Vitaliy Shtabnoy: Andri

Johnny Skourtis: Ralphie

Johnny Messner: Impiegato P&E

Robert Wahlberg: Detective Harris

David Meunier: Slavi

Alex Veadov: Tevi

David Harbour: Masters

James Wilcox: Pederson

Mike O’Dea: Remar

Shawn Fitzgibbon: John Looney

Trailer

Vediamo ora il trailer del film The Equalizer – Il vendicatore, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere The Equalizer – Il vendicatore in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 dicembre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.