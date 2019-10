The End of the F***ing World 2, Netflix comunica l’uscita della nuova stagione

The End of the F***ing World torna con una seconda stagione. Un dettaglio di cui eravamo già informati da tempo, la novità sta nella data ufficiale. Netflix ha infatti comunicato che la serie televisiva farà ritorno sulla piattaforma streaming dal 5 novembre 2019.

Una notizia che rallegrerà tutti coloro che si sono chiesti più volte come si svilupperà la trama della seconda stagione.

The End of the Fucking World nel cast conta su Alex Lawther, Jessica Barden, Steve Oram, Gemma Whelan, Wunmi Mosaku, Navin Chowdrey e Christine Bottomley.

Sulla seconda stagione, non si conoscono grandi dettagli. Gli autori hanno tenuto le bocche ben sigillate a riguardo, ma il silenzio stampa è stato rotto da Netflix comunicando almeno la data ufficiale del ritorno.

The End of the Fucking World 2, cosa aspettarsi dalla seconda stagione?

Nel poster promozionale divulgato sui social, vediamo la giovane protagonista Alyssa seduta in una tavola calda in compagnia di un’urna. Ciò significa che James è veramente morto nel finale della prima stagione?

Netflix rinnova The End of the F***ing World per una seconda stagione

La dark comedy di Netflix nella prima stagione ha introdotto due personaggi stufi della propria società opprimente: James è un diciassettenne dalle tendenze psicopatiche, mentre Alyssa è una ragazzina ribelle che odia la sua famiglia. I due, uniti nei loro disagi, decidono di scappare insieme e, mentre Alyssa tenta di comprendere quel ragazzo schivo e un modo per sopravvivere alla lontananza da casa, James vorrebbe commettere il suo primo omicidio, ma puntualmente fallisce nell’intento fino a innamorarsi della sua compagnia di sventura.

The End of the Fucking World è una serie basata sull’omonimo fumetto di Charles FOrsman, pubblicato in Italia dalla 001 Edizioni.

La prima stagione è stata mandata in onda nel Regno Unito su Channel 4 nel 2017, su Netflix è arrivata invece il 5 gennaio 2018.

La seconda stagione di The End of the F***ing World invece arriva il 5 novembre 2019 su Netflix.