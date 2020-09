The Duchess è la nuova serie tv originale Netflix: trama e cast

Che i reali siano di moda su Netflix, non avevamo dubbi. Eppure, reduci da The Crown (che continuerà la sua escalation anche a novembre con una nuova stagione), dobbiamo invece avvicinarci a questa nuova serie tv originale con un approccio diverso, poiché il genere sarà prettamente commedia. The Duchess è una miniserie britannica in uscita venerdì 11 settembre 2020 e racconterà la storia di Katherine, una mamma single che si destreggia tra la carriera, una figlia adolescente e delle origini molto poco nobili. Vediamo tutto quello che bisogna sapere sulla serie tv.

The Duchess, la trama

Katherine è una mamma single che vive a Londra. Sua figlia, Olive, è tutto il mondo, ma Katherine cova il desiderio di avere un altro figlio, anche se questo dovrebbe poi includere il suo ex marito, che odia con tutta se stessa. La serie tv è stata scritta, prodotta ed intepretata da Katherine Ryan, inserendo molti elementi autobiografici all’interno di questa storia.

Il padre di Katherine, Finbar, possedeva una società di ingegneria ed era emigrato dall’Irlanda verso il Canada, dove ha sposato Julie McCarthy. Katherine e le sue due sorelle sono cresciute in Ontario, ma i genitori si sono separati quando lei era un’adolescente. A 18 anni, Katherine ha scelto di studiare urbanistica all’Università di Toronto. Durante quegli anni ha anche lavorato presso la catena di ristoranti Hooters, anche se poi è stata licenziata per aver scritto “club sandwich non foche” sulla lavagna del pranzo. Il suo partner ha voluto visitare Londra, era l’estate del 2007, mentre l’anno dopo i due hanno deciso di trasferirsi definitivamente lì.

The Duchess, il cast

Nel cast ovviamente vediamo Katherine Ryan come protagonista, ma al suo fianco c’è Steen Raskopoulos che interpreta il fidanzato amorevole, Rory Keenan che interpreta il suo ex marito, Michelle De Swarte invece è la sua bizzarra migliore amica e Kate Bryne è la figlia di Katherine.

