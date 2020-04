The Departed: trama, cast, colonna sonora e streaming del film

Questa sera, giovedì 9 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Departed – Il bene e il male, film del 2006 diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga e Alec Baldwin. Remake del film di Andy Lau e Alan Mak Infernal Affairs. Il film ha ricevuto tantissimi riconoscimenti tra cui quattro premi Oscar: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio. Mark Wahlberg è stato inoltre candidato come miglior attore non protagonista. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ambientato a Boston, il film parla dell’infiltrazione di una talpa (Matt Damon) all’interno della Polizia di Stato del Massachusetts da parte di un boss irlandese (Jack Nicholson) sotto inchiesta. Il personaggio interpretato da Matt Damon è liberamente basato sull’agente corrotto dell’FBI John Connolly, mentre il personaggio interpretato da Jack Nicholson, chiamato come l’omonimo mafioso italo-americano, è ispirato alla figura di James Bulger, un boss della mala irlandese di Boston inserito nella lista dei 10 criminali considerati più pericolosi dall’FBI.

Parallelamente, William “Billy” Costigan (Leonardo Di Caprio), un altro ragazzo proveniente da una famiglia criminale degli stessi sobborghi di Boston, vorrebbe entrare nella Polizia di Stato, ma viene scartato perché inadatto. Viene però inserito in un’operazione sotto copertura di cui sono a conoscenza solo il comandante Queenan e il sergente Dignam: deve infiltrarsi nella banda di Costello per incastrarlo. Da qui il film inizia a raccontare le scalate dei due infiltrati fino all’epico e sorprendente finale.

Cast

Di seguito il cast completo del film The Departed:

Leonardo DiCaprio: William “Billy” Costigan

Matt Damon: Colin Sullivan

Jack Nicholson: Francis “Frank” Costello

Mark Wahlberg: Sean Dignam

Martin Sheen: Oliver Queenan

Ray Winstone: Mr. French

Vera Farmiga: Madolyn

Anthony Anderson: Brown

Alec Baldwin: Ellerby

Kevin Corrigan: Cugino Sean

James Badge Dale: Barrigan

David O’Hara: Fitzy

Jay Giannone: Tailing Queenan

Mark Rolston: Timothy Delahunt

Robert Wahlberg: Lazlo

Kristen Dalton: Gwen

Colonna sonora

Quali sono i titoli delle canzoni di The Departed? La colonna sonora del film? Esistono due album relativi alla colonna sonora di The Departed: uno, The Departed: Music from the Motion Picture, include le canzoni, prevalentemente di genere pop e rock, utilizzate nel film; l’altro, The Departed: Original Score, contiene la musica originariamente composta da Howard Shore per il film.

The Departed in tv e streaming live

Il film va in onda, come detto, oggi – giovedì 9 aprile 2020 – in chiaro (gratis) alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

