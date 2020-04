The Departed colonna sonora: le canzoni del film con Leonardo Di Caprio

Questa sera, 9 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda The Departed – Il bene e il male, famoso film del 2006 per la regia di Martin Scorsese. La pellicola, che vede nel cast attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come ben quattro premi Oscar. Molto apprezzata anche la colonna sonora di The Departed, come tutta la soundtrack della pellicola. Per questo motivo, vediamo qui di seguito chi ha composto le musiche di questo apprezzatissimo film.

The Departed – Il bene e il male: tutto quello che c’è da sapere sul film

The Departed colonna sonora: la soundtrack del film

La colonna sonora di questo film si compone di alcune tracce rock, alcune pop e vari richiami alla musica lirica, per una varietà musicale davvero ricca e sorprendente. Nella pellicola si possono ascoltare anche le note di I’m Shipping Up to Boston dei Dropkick Murphys, e l’immortale Comfortably Numb, famosissimo pezzo dei Pink Floyd in una rara versione live eseguita da Roger Waters, Van Morrison e The Band.

Comunque esistono due album relativi alla colonna sonora di The Departed: The Departed: Music from the Motion Picture, contenente tutti i brani rock e pop del film, e The Departed: Original Score, contenente invece la musica originariamente composta da Howard Shore. Ecco qui di seguito la soundtrack completa:

Tracce di The Departed: Music from the Motion Picture

Roger Waters – Comfortably Numb (feat. Van Morrison & The Band) (versione dal The Wall – Live in Berlin) – 7:59

The Beach Boys – Sail On, Sailor – 3:18

The Rolling Stones – Gimme Shelter – 4:38

Roy Buchanan – Sweet Dreams – 3:32

Allman Brothers Band – One Way Out – 4:57

Badfinger – Baby Blue – 3:36

Dropkick Murphys – I’m Shipping Up to Boston – 2:34

The Human Beinz – Nobody But Me – 2:18

LaVern Baker – Tweedlee Dee – 3:10

Patsy Cline – Sweet Dreams (of You) – 2:34

The Departed Tango (musica: Howard Shore, Marc Ribot)

Beacon Hill – 2:33 (musica: Howard Shore, Sharon Isbin)

Potrebbero interessarti The Departed: trama, cast, colonna sonora e streaming del film con Leonardo Di Caprio Doc – Nelle tue mani: anticipazioni della terza puntata Doc – Nelle tue mani: cosa è successo nella seconda puntata

Tracce di The Departed (Original Score)

Cops or Criminals – 2:01

344 Wash – 2:03

Beacon Hill – 2:36

Faithful Departed – 3:01

Colin – 2:09

Madolyn – 2:14

Billy’s Theme – 6:58

Command – 3:15

Chinatown – 3:16

Boston Common – 2:53

Miss Thing – 1:45

Baby – 2:48

Last Rites – 3:05

Departed Tango – 3:38