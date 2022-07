The Crossing – Oltre il confine: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 31 luglio 2022, su Canale 5 dalle 21.25 va in onda il film The Crossing – Oltre il confine, pellicola norvegese del 2020 in prima tv. La regia è di Johanne Helgeland. Quattro bambini cercano di raggiungere la Svezia dopo che i loro genitori sono stati catturati e deportati dai nazisti. The Crossing ha vinto un premio ai European Film Awards. Ma qual è la trama, il cast e dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nel Natale del 1942 i genitori della piccola Gerda, due resistenti norvegesi, vengono arrestati. Gerda e il fratello Otto rimangono da soli a badare a loro stessi. Non passa molto tempo prima che in un armadio nel seminterrato della loro abitazione scoprano la presenza di due bambini ebrei, Sarah e Daniel. Toccherà ai piccoli Gerda e Otto portare a termine ciò che i genitori hanno iniziato aiutando Sarah e Daniel a fuggire dai nazisti attraverso il confine della neutrale Svezia.

The Crossing – Oltre il confine: il cast del film

Tanti gli attori norvegesi che prendono parte a questa pellicola. La regia è di Johanne Helgeland. Protagonisti sono Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Bianca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene, Luke Neite, Julius Robin Weigel.

Streaming e tv

Dove vedere The Crossing in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 31 luglio 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire The Crossing in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.