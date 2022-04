The Band: i concorrenti in gara, tutti i gruppi

A partire da venerdì 22 aprile 2022, in onda in prima serata su Rai 1 arriva The Band, un nuovo programma musicale condotto da Carlo Conti. Ma chi sono i concorrenti in gara? Il nuovo talent proposto in prima serata da Viale Mazzini vede sfidarsi band provenienti da tutta Italia, ma chi gareggia? Per questa prima edizione, che vale come esperimento, Conti ha voluto una giuria composta da otto coach, che accompagneranno le band in gara, e tre nomi di una super giuria, ovvero Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Ma chi sono i gruppi in gara? Scopriamolo insieme.

Chi sono i concorrenti in gara

Come già anticipato, i gruppi in gara per The Band devono essere otto. Eppure, con il debutto della prima puntata, sul palco del teatro Verdi di Montecatini Terme ci saranno ben sedici gruppi, il doppio. La scrematura viene effettuata in diretta televisiva. Soltanto la metà potrà quindi passare alla fase successiva. E ogni gruppo verrà poi affidato ad un coach di riferimento. Questi sono nomi rilevanti della musica italiana ovvero Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. Di seguito vi indichiamo i nomi e la provenienza delle sedici band che si sfideranno nel corso della prima puntata:

Emilia Romagna:

RIFLESSO (Ferrara)

JF BAND (Parma) Friuli:

LIVING DOLLS (Udine) Lazio:

ACHTUNG BABIES (Roma)

ISOLADELLEROSE (Roma)

GEMINI (Anagni) Lombardia:

CHERRY BOMBS (Milano)

XELA UNPLUGGED (Gallarate)

DAN E I SUOI FRATELLI (Milano)

SILENT PROJECT (Milano) Marche:

N’ICE CREAM (Venarotta, AP) Piemonte:

MONS (Collegno, TO)

ANXIA LYTICS (Tortona, AL) Puglia:

LA CHIAMATA D’EMERGENZA (Bari) Toscana:

ROJABLORECK (Massa Carrara) Veneto:

KELLER BAND (Padova)

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi sono i concorrenti di The Band, vi spieghiamo dove vedere il programma con Carlo Conti in diretta TV e live streaming. Il talent show, come già anticipato, va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1, 501 per la versione HD e 101 per Sky. Chi invece vuole seguire la trasmissione in live streaming può accedere a RaiPlay, il servizio gratuito della Rai che consente di seguire i programmi anche via desktop o app.