Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 18 gennaio

Questa sera, giovedì 18 gennaio 2024, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Arriva alla villa Adnan, accompagnato da Betul che lo aveva incontrato lungo la strada in città. Nel frattempo, Zuleyha è arrivata a Izmir, accompagnata da Hakan, con l’intento di incontrare Hulya, la donna che ha avuto a che fare con il passato di Demir. Fikret perde le staffe con un lavoratore distratto. Cetin interviene per calmarlo, ma Fikret reagisce talmente male che Cetin decide di lasciare il lavoro. Zuleyha, dopo aver letto le lettere che Demir aveva scritto a Hulya, torna a casa. Fikret la attacca chiedendole perché è andata a Izmir insieme ad Hakan confermando il fatto che non si fida del nuovo socio. Successivamente, Fikret si confida con Betul, da cui si sente capito e accettato. I due si scambiano un romantico bacio, ma alcune signore del circolo notano le tenerezze tra i due. Hakan capisce che Zuleyha non dovrebbe pagare per le azioni di Demir e chiede ad Abdulkadir di annullare il piano che prevedeva l’esplosione della nave da carico dell’azienda degli Yaman, ma Abdulkadir fa segretamente di testa sua. La nave affonda e tutto il carico va perso.

Zuleyha è a pranzo con Hakan per parlare dei danni subiti dall’affondamento della nave e la perdita del carico e gli confessa di aver deciso di chiedere il divorzio da Demir. Intanto Sermin si reca a villa Yaman a bordo della sua nuova auto e non appena Betul la vede, si infuria con la madre per aver utilizzato i soldi che era riuscita a frodare all’azienda Yaman, per un acquisto superfluo e decide di riportare la macchina all’autosalone di Abdulkadir. Saniye, che ha assistito alla discussione, nutre dei dubbi in merito alla provenienza dei soldi utilizzati per l’acquisto dell’auto.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.40 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.