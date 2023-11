Terra amara: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 12 novembre

Questa sera, domenica 12 novembre 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Terra amara, la fiction in onda durante la settimana con grande successo di pubblico. In onda dal lunedì al sabato alle 14.10, visti gli ascolti record, sbarca in prima serata ogni domenica a partire dal 5 novembre 2023, con tre puntate inedite a settimana. Vediamo le anticipazioni e la trama degli episodi di questa sera.

Anticipazioni: trama

Nuovi colpi di scena per Fekeli. L’uomo non riuscirà a resistere all’ennesima malefatta di Fikret, dopo avere trovato dell’esplosivo nel suo ufficio, e si ritroverà a fare i conti con un infarto. Si sentirà male e sarà necessario il ricovero in ospedale, dove verrà trasportato con urgenza in terapia intensiva. Il suo quadro clinico non sarà affatto dei migliori e i medici si diranno estremamente preoccupati per quello che potrebbe succedere. Una situazione che allarmerà tutti i conoscenti e familiari dell’uomo, tra cui anche Fikret che si sentirà in parte responsabile di quello che è successo e vorrà stare vicino allo zio in questo momento così delicato.

La reazione di Mujgan non sarà delle migliori: la donna lo caccerà via dall’ospedale e gli chiederà di non farsi vedere in giro perché non vorrà assolutamente che sia in contatto con Fekeli. Fikret si ritroverà a dover fare un passo indietro, mentre Demir riuscirà a trovare le prove necessarie per dimostrare che suo padre non ha mai abusato della mamma del fratellastro, così come lui ha sempre sostenuto. In questo modo dimostrerà all’intera comunità di Cukurova che quella tra suo padre Adnan Yaman e Safiye era una relazione consensuale extraconiugale e non c’è stato nessun tipo di abuso fisico. Fikret si ritroverà costretto a incassare il colpo e a rivedere la sua posizione dopo che per tutto questo tempo ha cercato di infangare gli Yaman.

Tra Zuleyha e Demir si riaccenderà ufficialmente la fiamma della passione, motivo per il quale Sevda consiglierà alla coppia di tornare a dormire nella stessa camera da letto. La donna avrà un ruolo fondamentale nel riavvicinamento tra i genitori della piccola Leyla, motivo per il quale la coppia si mostrerà particolarmente benevola nei suoi confronti. Considerandola una “mamma” a tutti gli effetti, Zuleyha e Demir chiederanno a Sevda di trasferirsi all’interno della camera di Hunkar e prendere così il suo posto all’interno della tenuta.

Terra amara: il cast

Abbiamo visto la trama della puntata di oggi di Terra amara, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilal Altınbilek: Züleyha Altun

Uğur Güneş: Yılmaz Akkaya

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Vahide Perçin: Hünkar Saraçoğlu-Yaman

Kerem Alışık: Ali Rahmet Fekeli

Melike İpek Yalova: Müjgan Hekimoğlu

Furkan Palalı: Fikret Fekeli

İbrahim Çelikkol: Hakan Gumusoglu / Mehmet Kara

Bülent Polat: Gaffur Taşkın

Selin Yeninci: Saniye Taşkın

Selin Genç: Gülten Taşkın

Aras Şenol: Çetin Ciğerci

Serpil Tamur: Azize “Nonnina” Saraçoğlu

Sibel Taşçıoğlu: Şermin Yaman

Turgay Aydın: Sabahattin Arcan

İlayda Çevik: Betül Arcan

Polen Emre: Fadik

Şahin Vural: Raşit Kaya

Esra Dermancıoğlu: Behice Hekimoğlu

Hülya Darcan: Lütfiye Duman

Nazan Kesal: Sevda Çağlayan / Fatma Özden

Hande Soral: Ümit Kahraman / Ayla Özden

Erkan Bektaş: Abdülkadir Keskin

Altan Gördüm: Haşmet Çolak

Streaming e tv

Dove vedere Terra amara in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10, e in prima serata dal 5 novembre 2023 alle ore 21.20 ogni domenica. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.