Temptation Island (Autunno 2024): le coppie di questa edizione

Quali sono le coppie di Temptation Island (Autunno 2024) in onda su Canale 5 dal 10 settembre? Protagonisti di questo nuovo viaggio nei sentimenti 7 coppie non sposate e senza figli in comune pronte a mettere alla prova la natura della propria relazione: Diandra, 37 anni e Valerio, 44 anni, fidanzati da 7 anni e mezzo; Titty, 24 anni e Antonio, 27 anni, fidanzati da 3 anni; Mirco, 31 anni e Giulia, 30 anni, fidanzati da 9 anni; Anna 27 anni e Alfred, 25 anni, fidanzati da 1 anno e 9 mesi; Fabio, 35 anni e Sara, 22 anni, fidanzati da 1 anno; Alfonso 25 anni e Federica 20 anni, fidanzati da 8 anni; Michele 28 anni e Millie 25 anni, fidanzati da 1 anno e 10 mesi.

Le coppie mettono alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati che, accompagnati da 26 single (13 uomini e 13 donne) instaurano con loro fin da subito rapporti di amicizia e confidenza. In questo clima di spensieratezza ed allegria vivono la quotidianità che gli permette più facilmente di aprirsi e riflettere sulle situazioni e le emozioni che stanno vivendo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le coppie di Temptation Island (Autunno 2024), ma dove vederle in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 10 settembre 2024 alle ore 21,30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.