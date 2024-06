Temptation Island 2024, le coppie dell’undicesima edizione del programma

Quali sono le coppie che prenderanno parte a Temptation Island 2024, l’undicesima edizione del programma in onda su Canale 5 il giovedì sera? In tutto vedremo sette coppie. Fidanzati e fidanzate saranno divisi in due diversi villaggi, circondati da tentatori e tentatrici single che cercheranno di far traballare il loro amore. La decisione definitiva verrà presa al falò di confronto. Ecco le coppie di questa edizione.

Siria e Matteo

Sono di Massa Carrara, lei ha 22 anni, è un’impiegata e sta con Matteo da sette anni. Negli ultimi due Siria, originaria di Gela, ha avuto un drastico dimagrimento (“Pesavo 130 chili”, ha rivelato nel video di presentazione) e oggi è molto cambiata. Per questo ha scritto a Temptation Island: “Voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene”, ha confessato. “Io non volevo partecipare, anche perché nel nostro rapporto va tutto bene», l’obiezione di Matteo, 33 anni. Lui è molto geloso.

Jenny e Tony

Sono fidanzati da 5 anni e provenienti da Catania. Jenny ha deciso di scrivere al programma perché il suo fidanzato non le consente di vivere la sua vita mentre lui, lavorando come dj, è sempre circondato da molte ragazze. Jenny, nel video di presentazione, ha anche dichiarato di aver ricevuto delle chat tra il suo fidanzato e un’altra ragazza. Tony si è discolpato, dicendo che gli è stato hackerato il profilo!

Christian e Ludovica

Fidanzati da un anno e dieci mesi, provenienti da Vasto. Christian ha deciso di scrivere al programma dopo essere stato lasciato due volte da Ludovica e dopo aver scoperto che la sua fidanzata, in entrambe le occasioni, l’ha tradito con la stessa persona. Christian l’ha perdonata perché è innamorato di lei e vuole capire se anche Ludovica prova gli stessi sentimenti nei suoi confronti.

Martina e Raul

Sono di Roma e fidanzati da dieci mesi. A scrivere al programma è Martina, 26 anni, che lamenta l’eccessiva gelosia del compagno: “È geloso e possessivo, due anni fa ci siamo già lasciati proprio per questo motivo”. Raul, 23 anni, ha chiesto alla fidanzata di andare a convivere, ma lei tentenna: “Mi chiede di andare a convivere, ma io non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”. Vuole dunque capire se è l’uomo giusto per lei.

Alex e Vittoria

Sono fidanzati da un anno e nove mesi. Vittoria ha deciso di partecipare al programma perché vuole una risposta definitiva dal suo fidanzato, se vuole stare con lei oppure no. Secondo Vittoria, Alex non include la propria fidanzata nella sua vita, al punto che, in un’occasione, non è stata invitata neppure al suo compleanno. Alex ha smentito quando detto dalla sua fidanzata.

Gaia e Luca

Stanno insieme da due anni. Luca è originario del Salento, ma da diversi anni vive a Riccione dove ha conosciuto Gaia. A scrivere alla redazione è Gaia, 24 anni, che spera di capire a Temptation Island cosa prova davvero Luca, che nel corso della loro relazione l’ha tradita più di una volta. “Lui dice di amarmi ma in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo, ma voglio capire di più”, ha spiegato Gaia.

Lino e Alessia

Sono fidanzati da quattro anni e provenienti da Napoli. Alessia ha deciso di scrivere a Temptation Island 2024 perché non si fida del suo fidanzato. Alessia, infatti, è convinta che Lino la tradisca e lo definisce anche un ragazzo immaturo. Lino, dal canto suo, vorrebbe maggiore libertà. Secondo Alessia, Lino deve guadagnarsi la sua fiducia. Dal video di presentazione, scopriamo anche che Lino ha commesso un errore in questi quattro anni di relazione.