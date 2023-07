Temptation Island 2023, Mirko lascia Perla al falò di confronto e corre dalla single Greta

Nel corso della puntata di ieri sera, 24 luglio 2023, di Temptation Island per Mirko è arrivato il momento di capire davanti al falò di confronto anticipato se continuare la sua storia d’amore con Perla, oppure intraprendere la sua strada, da solo, o meglio in compagnia della single Greta. Ve lo diciamo subito: la coppia è scoppiata.

Ma come è andata? Perla ha accettato la richiesta di falò e si è presentata in spiaggia per la resa dei conti finale. “Ho visto e sentito anche troppo cose, era arrivato il momento. Ingrata, superficiale e immatura, sono i tre aggettivi che determinano quello che sei stata qui dentro”. Insieme hanno rivisto le scene di intimità tra Perla e Igor: “Non rinnego il mio percorso e che a me interessa quella persona”, ha ammesso lei. Mirko ha quindi spiegato di non essere più innamorato della sua fidanzata: “Ho perso tutta la stima nei suoi confronti”. Poi è stato il turno dei video di Mirko e Greta. “Ci siamo amati per cinque anni, ci hai screditati come se non fossimo stati nulla”, lo sfogo di lei. Entrambi hanno quindi deciso di lasciare il falò di confronto da soli.

Lasciato il falò Mirko è corso a riabbracciare la single Greta che lo attendeva nel villaggio. “Sei speciale, veramente”, le parole del ragazzo. Mirko ha quindi deciso di lasciare Temptation Island insieme a lei. “Ti aspettavo, ho pianto per tutto questo tempo senza di te”. Greta Rossetti, 24 anni, originaria di Monza, non è alla sua prima esperienza televisiva, ma in passato ha condotto diverse puntate di Sportitalia. La sua affinità con Mirko proseguirà anche lontano dalle telecamere? Vedremo. Intanto Perla, decisamente più provata dalla fine della sua storia d’amore, ha accettato di incontrare il single Igor. “Mi farebbe piacere conoscerti anche fuori”, le parole del giovane. Desiderio reciproco e così anche loro hanno lasciato insieme il villaggio.